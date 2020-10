Netto: Frau will im Online-Shop was bestellen – und ist bestürzt, als sie DAS sieht

Einige Discounter wie Netto bieten neben ihren Filialen auch einige Produkte aus ihrem Sortiment in einem Online-Shop an.

Den Online-Shop von Netto wollte eine Frau für einen Einkauf nutzen, war aber bestürzt, als sie das sah.

Netto: Frau will im Online-Shop was bestellen

Gerade da die Corona-Zahlen aktuell in vielen Regionen Deutschlands wieder stark ansteigen, versuchen viele Deutsche sich möglichst wenig in Supermärkten aufzuhalten. Das hat die Bedeutung von Online-Shops nochmal deutlich gesteigert.

Das ist der Discounter Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Viele empfinden es aus ziemlich praktisch, wenn sie die benötigten Artikel einfach online auswählen und dann auch kaufen können. Der Gang in den nächsten Supermarkt fällt somit weg. Für einen solchen Zweck wollte Andrea O. den Online-Shop von Netto nutzen. Aus einem ganz bestimmten Grund wurde daraus aber nichts.

Netto: Frau stört DAS beim Online-Shop des Discounters

Das, was sie in dem Online-Shop von Netto entdeckte, störte sie so sehr, dass sie einen Beitrag des Discounters auf Facebook kommentierte und ihre Kritik dort zum Ausdruck brachte.

„Was soll ich mit palettenweise Lebensmitteln machen, wenn ich nur mal gerade 1 oder 2 Stück davon brauche“, schrieb sie. Wenn Netto schon online Produkte zum Kauf anbiete, dann doch bitte auch als Einzelstücke, so Andrea O. weiter.

Netto: Was sagt der Discounter zu der Kritik

Tatsächlich kann man im Online-Shop von Netto nur größere Mengen kaufen. Doch was steckt dahinter? Gegenüber dieser Redaktion sagte Christina Stylianou – Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto – , dass der Sortimentfokus bei dem Online-Shop des Discounters auf Non-Foof-Artikeln liege. „Zudem bieten wir online 1.000 Lebensmittelartikel aus dem Trockensortiment an, die sich für den Versand eignen“, hieß es weiter.

Netto: Für einzelne Produkte muss die Frau also auch weiter eine Filiale aufsuchen. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Der Shop stelle eine Ergänzung zu den Filialen von Netto dar. „Ein Schwerpunkt des Online-Sortiments ist die größere Verpackungseinheit, die wir online bereits seit einigen Jahren z. B. für den Wocheneinkauf anbieten“, so Christina Stylianou weiter. Auf der Suche nach kleinen Produkt-Mengen wird Andrea O. wahrscheinlich auch in Zukunft nicht im Netto-Online-Shop fündig werden. (gb)