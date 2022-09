Netto kündigt ganze Reihe an Änderungen an – Kunden wird es freuen

Netto macht ernst und richtet nun eine echte Kampfansage an die Konkurrenz.

Der Discounter will in Deutschland ordentlich zulegen und hat neue Pläne zur Umsetzung veröffentlicht. Dafür will Netto neue Filialen eröffnen.

Netto: So steht es um den Discounter

Netto hat es als Edeka-Tochter mit Sitz in Bayern geschafft, einen Umsatz von 14,6 Milliarden Euro zu erwirtschaften und gehört laut „Chip.de“ zu den Top-Playern. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 84.000 Mitarbeiter und will weiter ausbauen. Nach Lidl und Aldi ist Netto demnach die Nummer drei in Deutschland.

Netto mit neuem Konzept – „Netto 21“ verspricht neues Ladenlayout

Um aber weiterhin Marktteile zu gewinnen, will Netto am Image arbeiten. Dabei soll ein neues Konzept namens „Netto 21“ weiterhelfen. Die Idee: Das generelle Erscheinungsbild soll für den Kunden attraktiver werden. Das betrifft auch das Ladenlayout mit der Ladenfläche. Sprich: Netto möchte seine Filialen umrüsten. Sogar von elektronischen Preisschildern sei die Rede.

Doch das sei noch nicht genug.

Doch das sei noch nicht genug.

Außerdem möchte Netto in kleine Lädenflächen in Innenstädten investieren. Die neue Zielgruppe des Discounters sind Menschen, die eher zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Netto findet sich laut „Chip.de“ also künftig auch in der Rolle des Nahversorgers im „NettoCity-Format“ ein. (ali)

