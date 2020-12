Der Anblick brachte die Kundin zur Weißglut! Eigentlich wollte sie bloß Gemüse bei Netto kaufen, doch als sie sich die Ware genauer anschaute, platzte ihr der Kragen.

Die Frau regte sich so sehr auf, dass sie sich über Facebook an den Discounter wandte.

Netto: Kundin schaut ins Gemüseregal, dann platzt ihr der Kragen

Anstatt dass die Kundin zufrieden von ihrem Einkauf bei Netto nach Hause kam, war sie völlig wutentbrannt. Sie ließ ihre Entdeckung nicht los, weshalb sie den Discounter mit dem Vorfall konfrontierte.

Auf Facebook schreibt die Frau: „Wie viel Meter Folie wird eigentlich pro Brokkoli genutzt? Das Auspacken dauert fast genau so lange wie das Kochen. Aktuell versuche ich es zu vermeiden, Gemüse bei Netto zu kaufen. Die Verpackung wird immer mehr, hab' ich das Gefühl. Wäre doch schön, wenn die Möhren, Brokkoli und Co. nicht in Unmengen Verpackung verpackt ist.“

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Netto verteidigt sich

Netto reagierte schließlich mit einer umfangreichen Erklärung auf die Beschwerde der Kundin. Der Discounter schreibt: „Wir nehmen das Thema 'Nachhaltigkeit' sehr ernst. Aus diesem Grund haben wir viele unser Bio-Artikel im Bereich Obst und Gemüse auf nicht-folierte Ware umgestellt und setzen auch auf regionale Obst- und Gemüseprodukte in unserem Sortiment.“

Weiter wies der Discounter auf sein Ziel zur Nachhaltigkeit hin: „Netto möchte bei seinen Eigenmarkenprodukten ganz auf Verpackung verzichten, sie reduzieren, besser recycelbar machen und sie zunehmend aus recyceltem Material herstellen. Auf unserer Webseite findest du viele weitere Infos zum Thema Plastikvermeidung bei Netto.“ Grundsätzlich sei der Discounter „dankbar und angewiesen“ auf Kunden-Feedback und freue sich immer über Anregungen, wie er es besser machen könne. Dann heißt es noch: „Wir geben deinen Hinweis gerne an die zuständigen Kollegen weiter.“

Ob es sich bei dem Brokkoli um ein Eigenmarkenprodukt handelt, verriet die Frau allerdings nicht. Tatsächlich spricht die von der Kundin beschriebene Brokkoli-Verpackung aber eine ganz andere Sprache als das Motto von Netto „Wir setzen auf Plastikreduktion“.