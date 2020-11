Netto: Discounter wirbt für kontaktloses Bezahlen – doch die Kunden achten auf etwas ganz anderes

Netto passt sich den Corona-Maßnahmen an und bewirbt nun die Strategie, die auch schon andere Ketten wie dm, Rossmann oder Lidl ihren Kunden anbieten.

Denn nun wirbt auch Netto für kontaktloses Bezahlen an den Kassen. „Manchmal muss es einfach eine schnelle unkomplizierte Nummer sein“, postet der Discounter bei Facebook und ahnt nicht, was er mit dieser Werbung auslöst.

Netto wirbt für kontaktloses Bezahlen

Der Discounter bringt seine eigene App, die Netto-App, auf den Markt. „Immer an deiner Seite: Eine, die einfach alles kontaktlos bezahlt“, heißt es auf der Facebook-Seite des Unternehmens und weist im Post daraufhin, dass es „ohne Bargeld, sicher und komfortabel“ sei. Also genau das Richtige in der Pandemie. Doch die Kunden haben etwas ganz anderes im Auge als die neue App.

Netto: Kundin begeistert – „Warum haben wir nicht solche Masken!?“

Doch worum geht es eigentlich? Auf dem Werbeplakat ist eine Frau mit Mund-und-Nasen-Maske zu sehen, auf der das Netto-Logo prangt. Ihr Smartphone mit der neuen Netto-App hat sie in der Hand. Und die Facebook-Nutzer sind ganz begeistert. „Warum haben wir nicht solche Masken!?“, fragt eine Facebook-Nutzerin. Ein Nutzer stimmt ihr zu: „Ja, wo gibt's die zu erwerben?“

Und der Hype der Netto-Masken nimmt zu.

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Netto: Masken-Hype steigert sich

Eine Kundin schreibt unter der Werbung: „Wäre schön, wenn wir auch solche Masken bekommen würden.“ Daraufhin fragt eine andere eher skeptisch: „Willst du mit einer Netto-Maske rumlaufen? Dein Ernst?“ Ein weiterer Facebook-Nutzer kommentiert daraufhin: „Wenn es bei Lidl nicht peinlich ist, warum dann bei Netto?“, und macht damit auf die Fanartikel aufmerksam, die das Unternehmen Lidl erst kürzlich auf den Markt gebracht hat.

Ob von Lidl, Netto oder anderen Unternehmen – fest steht: Die Mund-und-Nasen-Maske hat es in diesem Jahr geschafft, ein unverzichtbares Accessoire zu werden.

