Nach Aufruhr um Mini-Bagger – Netto könnte DAMIT für nächsten Hype sorgen

Netto kann es einfach nicht lassen! Nachdem die Betreiber zuletzt auf den Hype-Zug aufsprangen und mit Aldi in Sachen Hobby-Heimwerker-Equipment gleichziehen wollten, sorgt der Discounter-Riese jetzt mit dem nächsten „Männerspielzeug“ für Furore.

Dabei scheint der Mini-Bagger, der hier zuletzt für unter 5.000 Euro angeboten wurde, nämlich gerade erst der Anfang gewesen zu sein. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>. Auch das nächste Heimwerker-Produkt bei Netto könnte einen regelrechten Hype auslösen.

Netto legt mit nächstem Gerät nach

Denn wer sich jetzt im Netto-Onlineshop umsieht, findet hier nicht nur Lebensmittel-, Mode- oder Haushaltsartikel. Unter der Rubrik „Werkzeug & Technik“ wird jetzt das nächste Groß-Gerät angeboten.

+++ Netto macht schweren Fehler im Prospekt – Aldi, Lidl & Co. behalten Discounter im Blick +++

Dabei handelt es sich um einen Kompaktlader der Marke „Scheppach“. Normalerweise wird dieser für satte 10.999 Euro verkauft. Doch Netto kommt jetzt kurzerhand mit einem fetten Preisnachlas von 54 Prozent um die Ecke. Wer das „Männerspielzeug“ haben will, muss nur noch knapp 5.000 Euro auf den Tisch legen – und schon kann er sich im heimischen Garten austoben.

Auch DIESE Produkte sind online zu finden

Mit seinem Angebot ist Netto unter seiner direkten Discounter-Konkurrenz jetzt einzigartig. Aldi nahm sich nämlich zuletzt selbst aus dem Rennen, ist der Online-Shop seit Ende September endgültig Geschichte (mehr dazu etwa hier >>>).

Wer sich im Online-Shop von Netto jetzt aber mal genauer umsieht, findet auch zahlreiche andere Groß-Geräte zum Spottpreis. So etwa einen Mini-Transporter für unter 3.000 Euro, ein eigenes Förderband für zu Hause für 2.560 Euro oder mehrere Mini Raupendumper für unter 2.000 Euro. Ob Frau oder Mann: Wer sich schon immer mal eines dieser Geräte zulegen wollte, für den sind sie dank Netto jetzt nur einen Klick entfernt.