Kunden sehen es schon vorm Öffnen! Netto muss Getränke dringend zurückrufen

Immer wieder kommt es vor, dass Produkte aus Sicherheitsgründen zurückgerufen werden müssen. Aktuell betrifft ein solcher Rückruf einen beliebten Energydrink, der bundesweit verkauft wurde.

Aufgrund möglicher Gefahren für Verbraucher ruft die Darguner Brauerei eine bestimmte Sorte der Marke „Booster“ zurück. Kunden sollten nun besonders aufmerksam sein. Hier erfährst du mehr!

Rückruf bei Netto aufgrund von Gefahr

Die Darguner Brauerei ruft die Energydrink-Sorte Physics Fusion Carambola der Marke „Booster“ zurück. Grund hierfür sind mögliche Verunreinigungen mit Hefen. Diese könnten dazu führen, dass der Druck in den Dosen steigt und sie bersten. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. Juli 2026.

Wie „lebensmittelwarnung.de“ berichtet, wurden die belasteten 0,5-Liter-Dosen bundesweit nur bei Netto verkauft. Laut Brauerei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Hefen während der Herstellung in einzelne Dosen gelangt sind. Dies löst einen Gärungsprozess aus, der ein Bersten unter ungünstigen Bedingungen ermöglicht. Verbraucher sollten deshalb aufgeblähte Dosen keinesfalls öffnen.

Die Brauerei empfiehlt Kunden von Netto besondere Vorsicht im Umgang mit dem Produkt. Wer betroffene Dosen besitzt, sollte diese nicht konsumieren. Laut lebensmittelwarnung.de“ ist der Rückruf ausschließlich auf Netto beschränkt. Kunden, die Fragen haben, wenden sich direkt an die Brauerei oder an den Discounter.