Netto: Peinliche Panne im Supermarkt – und alle Kunden können sie sehen

Hoppla, da hätte ein Mitarbeiter von Netto vielleicht noch ein zweites Mal nachdenken können. Ein peinlicher Fehler, der ihm oder ihr unterlaufen ist, bringt die Kunden im Netz zum Lachen.

Die Regionsvertriebsleitung von Netto hatte offenbar eine Mail an die Filialen geschickt. Darin stand „Bitte drucken Sie das Plakat im Anhang zwölf Mal aus und verteilen Sie die Zettel in Ihrer gesamten Filiale. Bitte einfach in Sichthöhe in die Preisleiste hängen.“

Netto: Peinliche Panne in Sichthöhe zu sehen

Bei einer Netto-Filiale hatte man das aber offenbar falsch verstanden.

Und so fertigte der Mitarbeiter zwölf Ausdrucke an. Allerdings druckte er nicht das Plakat im Anhang, sondern die E-Mail selbst aus. Diese hing er dann im Supermarkt auf, woraufhin Kunden den Zettel mit der E-Mail schließlich an den Regalen der Netto-Filiale vorfanden.

Kunden kommen auf ihre Kosten

Diese Aktion tauchte so auch bei Facebook auf. Dort kommentierten (bis Dienstagabend) rund 1000 User die Aktion des Mitarbeiters. Sie schrieben zum Beispiel:

„Scheint bei Netto gerne mal zu passieren. Bei unserem im Ort klebt fast wöchentlich die Anleitung statt der Rückruf an der entsprechenden Stelle.“

„Wenn der Chef mal was selber macht.“

„Dienst nach Vorschrift.“

„Ist halt Netto.“

Viele Kunden nahmen es mit Humor. Ob der Mitarbeiter die Anweisung des Chefs falsch verstanden hatte oder einfach nur im Stress war, bleibt unbekannt. Klar ist dagegen, dass die Kunden der Netto-Filiale mit den ausgedruckten Zetteln wenig anfangen konnten.

