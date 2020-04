Netto: Discounter bietet Kunden jetzt DAS an – doch die Sache hat einen Haken

Der Discounter Netto reagiert auf die aktuelle Corona-Krise. Mitarbeiter sind hinter durchsichtigen Schutzwänden geschützt und tragen Handschuhe. Auch müssen in vielen Netto-Filialen Einkaufswagen als Abstandshalter zwingend genutzt werden.

Jetzt kommt das Unternehmen mit einer neuen Idee um die Ecke.

Ziel von Netto ist es, den Kunden das Einkaufen zu erleichtern. Mit einem neuen Service sollen Kontakte zu anderen Menschen wegfallen und so das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

Netto bietet neuen Service an

Mit einem Pilotprojekt bietet Netto ab sofort einen Abhol-Service an. Kunden können online Lebensmittel, Drogerie-Artikel und Non-Food-Produkte bequem kaufen und vor Ort in der Netto-Filiale abholen.

Ein Filial-Mitarbeiter packt die gewünschten Artikel zusammen. Sobald alles beisammen ist, bekommt der Netto-Kunde eine SMS oder E-Mail und kann seinen Einkauf abholen. Wer bis 14 Uhr bestellt, kann seine Waren am nächsten Werktag mit nach Hause nehmen.

So funktioniert der Abhol-Service von Netto. Foto: Screenshot Netto

Bezahlt wird direkt an der Netto-Kasse. So können spontan noch weitere Waren dazu gepackt werden. Bis zum 19. April gibt es keinen Mindestbestellwert und man zahlt keine Gebühr.

Der Haken: nur vier Netto-Filialen in ganz Deutschland bieten diesen Service an: in Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof, Maxhütte-Birkenhöhe und Teublitz.

Ob das Angebot ausgeweitet wird, ist nicht bekannt.

Ob das Angebot ausgeweitet wird, ist nicht bekannt.