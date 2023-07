Netto: Änderungen in den Regalen – DAS müssen Kunden wissen

Lidl und Aldi haben es bereits getan, nun zieht Netto nach. Beim Marken-Discount ist es möglich, dank des Sortiments der Eigenmarke BioBio ökologisch erzeugte Lebensmittel zu günstigen Preisen zu erwerben.

Jetzt will Netto die eigenen Bio-Produkte besser platzieren und ausbauen – genauso wie die Konkurrenten Lidl und Aldi. Dafür hat der Lebensmittelhändler eine Partnerschaft gestartet.

Netto: Änderungen in den Regalen

Wie Netto jetzt nämlich verkündet hat, will das Unternehmen „mehr Bio-Kompetenz im Regal“ haben. Dabei setzt man auf ein Sortiment mit Naturland-Zeichen. Ab dem 3. Quartal in diesem Jahr werden immer mehr und mehr BioBio-Produkte mit der Naturland-Zertifizierung ausgestattet.

Auch interessant: Aldi trifft radikale Entscheidung – auf diese beliebten Produkte müssen Kunden jetzt verzichten

Was bedeutet das für die Kunden? Die Produkte des Discounters gehen nach eigenen Angaben weit über den EU-Bio-Standard hinaus und deshalb gibt es eine höhere Qualität durch strengere Vorgaben an die Erzeuger, schonende Verarbeitung der Rohstoffe, mehr Tierwohl und zusätzliche Bio-Kontrollen zu bekommen. Das ist das Versprechen des Unternehmens an Kunden.

„Netto möchte mit dieser Zusammenarbeit ein starkes Zeichen in Richtung der Naturland-Bauern setzen und dazu beitragen, diesen mit einer langfristigen Partnerschaft einen verlässlichen Absatzkanal für ihre hochwertigen Bio-Produkte zu bieten“, heißt es vom Marken-Discount.

Zwei Biomarken beim Discounter

Derzeit gibt es bei Netto nicht nur die eigenen BioBio-Produkte, sondern auch die auffällige Verpackung in Grün und Weiß. Das sind Produkte der Bio-Eigenmarke Naturland. Dem Unternehmen nach sind viele dieser Produkte schon jetzt Naturland-zertifiziert. Insgesamt habe man um die 400 Bio-zertifizierte Produkte im Sortiment. Es sollen aber noch viele weitere folgen.

+++ Rewe, Kaufland und Co: Kunden aufgepasst! Bei DIESEM Lebensmittel wirst du hinters Licht geführt +++

Mehr News für dich:

Lidl und Aldi haben es bereits vorgemacht (Hier mehr dazu). Immer mehr Menschen kaufen laut Handelsexperten Bio-Produkte ein – wegen der Inflation. Allerdings seien hier die klassischen Bio-Supermärkte die Verlierer. Aldi und Lidl sind die Gewinner. Ob auch Netto profitieren wird?