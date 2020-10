Netto: Bayern-Fan außer sich vor Wut – als er DAS in seinem Markt mitansehen muss

Die Weihnachtstage rücken immer näher. Netto und Co. gibt es schon massenhaft Lebkuchen, Kekse und Schoko-Nikoläuse. Doch was diese Frau, die absoluter Bayern-Fan ist, in ihrem Netto-Markt mit ansehen musste, macht sie wütend.

Daniela sah nämlich im aktuellen Netto-Prospekt etwas, das ihr Herz höherschlagen ließ. Einen Adventskalender. Aber nicht irgendeinen, sondern einen ihrer Lieblings-Fußballmannschaft Bayern.

Netto: Run auf Kalender ist groß

3,87 Euro soll der Kalender mit 120 Gramm Schokoladen-Inhalt kosten.

Bei Netto war der Bayern-Kalender wohl schon vergriffen. Foto: Screenshot Netto

Voller Freude geht sie zu ihrem nächstgelegenen Netto und will sich ein Exemplar sichern. Doch was sie dann sieht, schockiert sie. Keine mehr da!

Auf der Netto-Facebookseite wendet sie sich an den Discounter. Sie schreibt: „Sorry, aber die Adventskalender sind ja ein Scherz. Leipzig, Union, Gladbach und noch zwei andere. Aber kein Bayern München, BVB 09 oder so, was auf dem Titelbild zusehen ist.“

Das ist der Discounter Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Zu bestellen gibt es die Kalender, aber nicht im Laden. Sie fragt Netto: „Wozu dann die Werbung machen?“

Netto: Hoffnung bleibt

Netto antwortet darauf: „Grundsätzlich gehört der Bayern München-Adventskalender zum Sortiment des Angebots dazu. Warum dieser Kalender jedoch in deiner Filiale nicht verfügbar war, können wir vom Facebook-Team leider nicht sagen.“

Netto bietet Daniela an, bei der zuständigen Verkaufsleitung nachzufragen. Doch beim Blick auf die Homepage von Netto fällt auf: Die Adventskalender sind äußerst beliebt. Alle Fußball-Varianten sind derzeit nicht verfügbar. Bis auf der 1. FC Köln. Ein paar wenige gibt es noch.

Eine Hoffnung: Neue sollen kommen. Auf der Netto-Seite steht: „Neue Ware ist bereits unterwegs“. (ldi)