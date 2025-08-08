ZDF bringt Kunden von Netto, Aldi und Co. Gewissheit – es geht um unzählige Produkte

Das Phänomen Skimpflation beschreibt, wie Hersteller Kosten sparen, indem sie die Qualität ihrer Produkte senken, ohne die Preise anzupassen. Es wird bei vielen Lebensmitteln an wertvollen Zutaten gespart, was Kunden von Netto, Aldi und Co. meist nicht einmal bemerken.

Änderungen bei Rezepturen stehen im Kleingedruckten, oft schwer erkennbar für Verbraucher. Zum Beispiel ersetzen bei einem Produkt mit Kakao-Überzug günstigere, pflanzliche Fette die teureren Bestandteile. Begriffe wie „Geschmack“ anstelle geschützter Kategorien wie „Schokolade“ wahren dabei die gesetzlichen Anforderungen, wie „ZDF heute“ berichtet.

Produkte von Netto, Aldi und Co. von Skimpflation betroffen

Netto, Aldi und Co. informieren Kunden selten proaktiv über Qualitätsverluste. Vorschriften für klare Hinweise auf Verpackungen gibt es bisher nicht. Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg erklärt, dass Skimpflation oft erst durch Beschwerden der Verbraucher aufgedeckt wird, die solche Änderungen bemerken. Viele Rezepturanpassungen oder Mengenreduktionen bleiben hingegen unentdeckt.

Ein Beispiel ist die ja! Bolognese von Rewe. Nach einer Rezepturänderung enthält sie nur noch 16 Prozent Rindfleisch statt 20,7 Prozent, gleichzeitig wurde der Preis minimal gesenkt. Ähnliche Praktiken finden sich auch bei Discountern wie Netto, Aldi und Co.

So erkennst du die Skimpflation

Die Hersteller begründen solche Änderungen oft mit einer „Verbesserung der Sensorik“. Wenn Hersteller behaupten, die Sensorik eines Produkts verbessert zu haben, meinen sie damit, dass es „besser“ schmecken oder angenehmer wirken soll. In der Realität nutzen Unternehmen diesen Ausdruck aber oft, um Änderungen zu verschleiern, die den Geschmack oder die Qualität eigentlich verschlechtern.

Armin Valet rät Verbrauchern, Zutatenlisten und Verpackungen genau zu prüfen. „Wenn da draufsteht veränderte Rezeptur oder neue Füllmenge, das alles sind Hinweise“, betont er. Insbesondere bei Netto, Aldi und Co. hilft es, sowohl alte als auch neue Zutatenlisten zu vergleichen, um Qualitätsverluste zu erkennen.

