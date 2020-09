Netto: „Keine Option mehr!“ Kundin will im Discounter nie wieder einkaufen, weil...

Diese Kundin von Netto ist ganz schön sauer auf den Discounter!

Eine Frau wirft Netto nach ihrem Einkauf dort einen ganz miesen Service vor. Und das nicht etwa in einer bestimmten Filiale, nein. Sondern gleich in mehreren Fällen in verschiedenen Filialen! Jetzt will sie Netto für immer abschwören.

Netto: Kundin will nie wieder im Discounter einkaufen

Der Kundin sei mehrfach aufgefallen, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten nicht streng genug von den Netto-Mitarbeitern kontrolliert werden. Wütend fragt sie deshalb auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Ist es Firmenpolitik bei Netto, dass immer wieder Ware im Kühlregal angeboten wird, die bereits mehrere Tage über MHD liegt?“

Das ist Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

In Einzelfällen passiert das auch in anderen Läden. Doch die Kundin fügt hinzu: „Ist mir schon in mehr als einer Filiale aufgefallen.“ Der Bogen wurde bei ihrem letzten Einkauf nun offenbar überspannt. „Ein ganzer Karton Baguettesalami – 10 Tage über MHD.“

Viele Lebensmittel sind zwar auch weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar. Die Netto-Mitarbeiter sind aber eigentlich dazu aufgefordert, Artikel, die das Datum überschritten haben, aus den Regalen zu nehmen. Weil das mehrfach nicht geschehen sei, zieht die wütende Kundin eine drastische Konsequenz: „Netto ist für mich keine Option mehr.“

Netto antwortet der Kundin auf Beschwerde

In seiner Antwort auf die Beschwerde verspricht der Discounter, die Problematik in dem konkreten Fall anzusprechen und die Mitarbeiter darum zu bitten, genauer auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten.

Netto: Eine Kundin hat sich dazu entschlossen, nicht mehr beim Discounter einzukaufen. (Symbolbild) Foto: imago images / Facebook: Netto Marken-Discount (Montage: DER WESTEN)

Eine Rückmeldung will die Kundin aber gar nicht mehr bekommen. „Wie gesagt: Netto ist für mich keine Option mehr, da es kein Zufall war, sondern mehrfach und in verschiedenen Filialen auffällig war“, schreibt sie.

