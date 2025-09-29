Netto zögert keine Sekunde: Discounter will enttäuschte Aldi-Kunden anlocken

Mit der Schließung des Aldi-Onlineshops (wir berichteten) suchen viele Kunden nach neuen Möglichkeiten für bequeme Online-Einkäufe. Der Discounter Netto reagiert darauf mit einer attraktiven Aktion, die perfekt für Online-Shopper ist.

Kunden können dabei einiges sparen und sich zusätzlich einen Filialgutschein sichern – eine lohnenswerte Gelegenheit. Alles, was du dazu wissen musst, kannst du hier nachlesen!

Gratis-Versand und Gutschein bei Netto

Vom 26. September bis 2. Oktober 2025 bietet Netto eine besondere Aktion. Wie „netzwelt.de“ berichtet, entfallen ab einem Bestellwert von 100 Euro die Versandkosten, und ihr erhaltet einen 10-Euro-Gutschein für Netto-Filialen. Damit lassen sich vor Ort weitere Schnäppchen machen. Der Gutschein bringt doppelten Mehrwert für alle, die gerne sparen.

Um von der Aktion zu profitieren, musst du laut „netzwelt.de“ im Netto-Onlineshop den Code „NETTO10“ eingeben. Der Filialgutschein wird vier Wochen nach der Lieferung per E-Mail zugestellt. Ihr könnt ihn ohne Mindesteinkaufswert innerhalb eines Monats in allen Netto-Filialen einlösen. Eine perfekte Ergänzung für eure Einkäufe.

Die Aktion gilt ausschließlich für Online-Bestellungen und nicht für alle Produktkategorien. Ausgenommen sind Artikel wie Gutscheinkarten, Bücher, bestimmte Nahrung und speziell gekennzeichnete Produkte. Außerdem kannst du pro Person nur einen Filialgutschein einlösen. Die Aktion lässt sich nicht mit anderen Rabatten oder Vorteilen kombinieren.