Aldi sorgte mit Produkt für Furore – jetzt will auch Netto beim Hype mitmischen

Als dieses Produkt plötzlich im Online-Shop bei Aldi auftauchte, herrschte großes Aufsehen – und prompt war der „Mini-Bagger“ auch wieder ausverkauft. Diesen regelrechten Hype lässt der Konkurrent Netto nicht auf sich sitzen und bietet nun ebenfalls seinen hauseigenen Mini-Bagger an.

Diese Schlagzeile sorgte für großen Medienrummel: Ende August bot Aldi einen Mini-Bagger an (wir haben berichtet >>>). Medial wurde dieser als das ultimative „Männerspielzeug“ bezeichnet. Wer einen eigenen Mini-Bagger haben wollte, musste sich jedoch beeilen – denn nach nur wenigen Tagen war das Baustellenfahrzeug im Miniaturformat bereits wieder ausverkauft.

Netto bietet Mini-Bagger für 4.799 Euro an

Nachwuchs-Heimwerker müssen jedoch nicht enttäuscht sein, denn Netto fühlte sich offenbar von seinem Konkurrenten inspiriert und bietet jetzt selbst einen Scheppach-Mini-Bagger an. Das Produkt wird seit Samstag (6. September) im Online-Shop des Discounters angeboten, wie „Merkur“ berichtet. Beim Wocheneinkauf finden die Kunden ab sofort neben Milch und Eiern auch einen Mini-Bagger.

Der Mini-Bagger von Netto kostet 4.799 Euro, also denselben Preis wie bei Aldi. Damit liegt das Produkt um 52 % unter dem UVP von 9.999 Euro. Wer den Mini-Bagger bei Aldi verpasst hat, hat jetzt eine letzte Chance, bei Netto zuzuschlagen – jedenfalls so lange der Vorrat reicht.

Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht

Der Mini-Bagger von Netto verfügt über einen soliden 8,5-PS-4-Takt-Benzinmotor (6,3 kW, 306 cm³), wie „Merkur“ berichtet. Für Projekte im Haus und Garten reicht dieser vollkommen aus. Der Bagger ist zudem mit einem E-Starter ausgestattet – ein umständliches Ziehen an einem Seilzug bleibt erspart.

Die Spurbreite von 690 mm sorgt dafür, dass der Mini-Bagger auch durch das Gartentor passt und enge Stellen erreicht. Er erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 1,7 km/h. Auch um die Gartenwiese muss man sich keine Sorgen machen, denn durch die Gummikette wird diese geschont.

Wer den Mini-Bagger von Netto für seine Heimprojekte nutzen möchte, sollte jedoch nicht zu lange warten. Denn wenn dieser ausverkauft ist, wird er wohl nicht so schnell nachgeliefert werden. Zudem gilt das Angebot nur noch für die nächsten zwei Wochen, bis zum 21. September.