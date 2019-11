Netflix testet neues Feature – und alle sind wütend

Foto: An Halloween noch nichts vor? Diese Horrorfilme jagen dir einen Schauer über den Rücken.

Netflix versucht derzeit einiges, um sich weiter auf dem Streamingdienst-Markt weiter behaupten zu können. Denn neben den Problemen, dass der Dienst Disney+ alle Inhalte von Disney sowie alle Marvel-Filme, die Serie Friends und zum Beispiel auch alle Star Wars Filme von Netflix abzieht, muss er sich jetzt damit herumschlagen, dass ein Shitstorm über ihn hereinbricht.

Regisseure und Schauspieler beschweren sich bei Netflix nun wegen einer neuen Funktion, die nun getestet werden soll.

Netflix testet neues Feature und alle sind sauer

Ähnlich wie bei Youtube können User nämlich bald Filme und Serien in der Geschwindigkeit schauen, in der sie wollen. Das bedeutet: Kunden können den Film in 0,5 bis 1,5-facher Geschwindigkeit anschauen.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Schauspieler und Regisseure reagieren wütend

Wer sich nun denkt: Warum sollte man denn so etwas tun, schließlich genießt man doch den Film?

Der liegt vermutlich auf einer ähnlichen Wellenlänge wie Breaking-Bad-Schauspieler Aaron Paul, Regisseur Brad Bird und Ant-Man Proudzent Peyton Reed. Denn auch diese Stars verstehen nicht, wozu diese Funktion gut sein soll, schließlich solle man doch die Kunst genießen.

Die Funktion sei nicht nur bei Youtube, sondern auch bei Podcasts sehr beliebt.

So könne man Serien und Filme schneller schauen, aber trotzdem alles mitkriegen. Netflix probiert dieses Feature in einer zweiwöchigen Testphase aus und entscheidet erst dann, ob es sich endgültig durchsetzt. (fb)