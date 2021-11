„Squid Game“ – Staffel 2: Start, Trailer, Handlung & Darsteller der neuen Folgen der Netflix-Serie

Die Netflix-Serie „Squid Game“ bekommt eine 2. Staffel! Doch wann starten die neuen Folgen? Und was ist sonst noch bekannt? Hier erfährst alles, was es über Staffel 2 zu wissen gibt!

Die südkoreanische Survival-Drama-Serie „Squid Game“ (im Original: 오징어 게임) von Hwang Dong-hyuk schlug auf Netflix ein wie eine Bombe. Endlich etwas Neues, dachten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer und verschlagen die neun Episoden der ersten Staffel in wenigen Tagen. Nun warten sie gebannt auf Nachschub in Form von Staffel 2. Und die wird kommen!

„Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Da habe ich fast das Gefühl, du lässt uns keine Wahl! Aber ich werde sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird“, beantwortete Hwang Dong-hyuk in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP kürzlich die wohl brennendste Frage der Fans.

Doch wann ist es endlich soweit und um was wird sich der Inhalt von Staffel 2 drehen?

„Squid Game“ – Staffel 2: Start – Wann erscheinen die neuen Folgen?

Er sei aktuell im Planungsprozess, enthüllte der Regisseur und Erfinder der Serie weiter. Das klingt schonmal vielversprechend! Wann genau es soweit sein wird, steht jedoch noch in den Sternen: „Es ist zu früh, um zu sagen, wann und wie.“

"Squid Game": Ein Blick hinter die Kulissen des Drehs der ersten Staffel von. Foto: Netflix

Auch vor dieser Aussage hatte Hwang Dong-hyuk bereits Andeutungen gemacht, die gegen ein schnelles Erscheinen der neuen Staffel sprechen. Er betonte, dass ihm Staffel 1 körperlich viel abverlangte habe.

Hinzu kommt, dass er aktuell leider andere Prioritäten hat, denn er plant erst einmal ein anderes Projekt. „Natürlich wird geredet. Das ist unvermeidlich, weil [Staffel 1] so erfolgreich war. Ich überlege es“, hat er noch vor der offiziellen Bekanntgabe der Verlängerung gesagt. „Ich habe ein sehr klares Bild im Kopf, aber ich werde nicht sofort daran arbeiten. Es gibt einen Film, den ich unbedingt machen möchte. Ich überlege, was ich zuerst tun soll“, so der kreative Kopf weiter.

Netflix dürfte allerdings dafür Sorge tragen, dass es schnell voran geht, immerhin brachte Staffel eins von „Squid Game“ dem Streamingriesen laut „bloomberg.com“ sage und schreibe 900 Millionen Dollar ein!!!

Ausgehend von den gängigen Intervallen des Streamingdienstes Netflix könnte man bereits im Herbst 2022 mit Staffel 2 von „Squid Game“ rechnen. Unser Tipp ist jedoch, das ein komplexes Drehbuch sowie aufwendige Dreharbeiten einen Start vor unwahrscheinlich machen 2023.

Wird Staffel 2 von "Squid Game" genauso heftig wie die erste? Foto: Netflix

„Squid Game“ – Staffel 2: Inhalt – Von was handeln die neuen Folgen?

Auch zum Inhalt der neuen Folgen ist noch nicht viel bekannt. Klar ist nur, dass die Hauptfigur, Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae), darin neue Abenteuer erleben wird, denn er überlebte Staffel eins. „Ich verspreche, Gi-Hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun“, so der Serienschöpfer verheißungsvoll.

Denkt man an ähnliche Produktionen des Genres, bei denen die Hauptfiguren bei Spielen ums Überleben kämpfen - „Alice in Borderland“ oder „Die Tribute von Panem“ sind an dieser Stelle zu nennen - ist nicht auszuschließen, dass die Überlebenden der ersten Staffel in den neuen Folgen noch einmal gegeneinander antreten müssen. Auch die Spielemacher aus der ersten Staffel könnten in Staffel 2 ins Visier geraten.

+++ Netflix: Bei DIESEN Filmen und Serien bestimmst du selbst, wie es weitergeht +++

„Squid Game“ – Staffel 2: Darstellerinnen und Darsteller – Wer ist in den neuen folgen dabei?

Aufgrund der Aussage des Regisseurs über die Rückkehr von Gi-Hun ist über den Cast der neuen Folgen von „Squid Game“ zumindest eine Sache bekannt: Hauptdarsteller Lee Jung-jae ist mit von der Partie.

Lee Jung-jae in seiner Rolle als Seong Gi-Hun. Foto: Netflix

Alles andere ist Zukunftsmusik!

„Squid Game“ – Staffel 2: Trailer

Auch auf den Trailer müssen wir natürlich noch eine Weile warten. Da noch nicht einmal mit dem Dreh begonnen wurde, gibt es natürlich auch noch keine Einblicke in die 2. Staffel.

Eines ist jedoch sicher: Auch der Trailer von Staffel 2 von „Squid Game“ wird so actiongeladen und nervenaufreibend wie die Serie selbst. Sobald er erscheint, werden wir es dich wissenlassen!

------------------------------

Mehr zu „Squid Game“ auf Netflix:

------------------------------

Auch alle anderen Informationen werden wir für dich zusammentragen und dich hier auf dem Laufenden halten! (alp)