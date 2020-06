Netflix schmeißt etliche Nutzer raus! Du bist betroffen, wenn ...

Der Streamingdienst Netflix schmeißt bald einige Nutzer raus! Und dafür haben sie auch einen guten Grund. Bist du vielleicht davon betroffen? Und was kannst du dagegen tun? Das können wir dir erklären!

Netflix schmeißt etliche Nutzer raus!

In den letzten Wochen gab es ehrlich gesagt kaum etwas besseres zu tun als Serien und Filme bei Netflix oder anderen Streamingdiensten zu schauen. Eine Maßnahme, gegen die weitere Verbreitung des Corona-Virus, war immerhin zu Hause zu bleiben. Bars und Diskotheken sind immer noch dicht, Serien bringen deshalb eine gute Alternative fürs Wochenende.

Von dem Rausschmiss könnten jetzt allerdings einige 100.000 Mitglieder betroffen sein, so teilt Netflix in einer Mitteilung mit. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden das Abo vieler Nutzer zu beenden. Doch keine Sorge, dass du plötzlich nicht mehr in deinen Account kommst, obwohl du jetzt die neuen Folgen deiner Lieblingsserie schauen wolltest, sollte nicht der Fall sein.

Droht dir beim streamen bald eine böse Überraschung? (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Lucas

Das ist der Grund für den Rausschmiss!

Das Unternehmen möchte uns nämlich eigentlich einen Gefallen tun. „Wir bei Netflix möchten auf keinen Fall, dass Sie für etwas bezahlen müssen, das Sie gar nicht nutzen.“, erklärt Eddy Wu, Direktor der Produkt Innovation. Der Anteil von inaktiven Konten macht laut Netflix weniger als ein halbes Prozent aller Kunden aus.

Betroffen vom Rausschmiss seien nur Nutzer, die ihren Netflix-Zugang schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr benutzt haben. Diese werden zuvor gefragt, ob sie ihr Abonnement noch aufrechterhalten möchten. Die Abfrage soll wohl über E-Mail oder einer Benachrichtigung über die App erfolgen.

Bist du auch davon betroffen?

„Wenn sie auf diese Bestätigungsanfrage nicht antworten, dass sie das Konto behalten möchten, werden wir das Abonnement automatisch kündigen.“, heißt es.

Netflix: Drei Abo-Modelle zur Auswahl

Grundsätzlich gibt es bei Netflix drei verschiedene Abo-Modelle:

Basic (7,99 Euro im Monat)

Standard (11,99 Euro im Monat)

Premium (15,99 Euro im Monat)

Beim Basic-Modell ist ein Teilen des Accounts untersagt. Bei den anderen beiden Modellen ist es nur erlaubt, wenn alle Benutzer in einem Haushalt leben.

Direktor Eddy Wu betont: „Es war uns immer wichtig, dass man unseren Service leicht abonnieren und leicht kündigen kann“.

Jeder, der sein Abo nach einer Deaktivierung innerhalb von zehn Monaten wieder aktiviert, könne sein gewohntes Profil, Favoriten, Einstellungen und Kontodetails vorfinden.

„In der Zwischenzeit hoffen wir, dass dieses neue System unseren Mitgliedern etwas von ihrem hart verdienten Geld einsparen hilft“, erklärt Wu in einer Mitteilung. Danke, wie nett von dir Netflix! (mia)