Netflix-Panik: Droht dem Kunden während der Corona-Krise jetzt ausgerechnet DAS?

Immer mehr Menschen müssen wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben. Filme und Serien auf Netflix schauen ist daher eine beliebte Freizeitbeschäftigung.

Müssen sich die Kunden wegen Netzausfällen jetzt Sorgen um den Streamingdienst machen?

Netflix-Panik: Drohen den Kunden Streaming-Probleme?

Viele Menschen in Europa sitzen zu Hause fest. Sie befinden sich in freiwilliger oder angeordneter Quarantäne. Die Folge: Das Telefon- und Internetnetz wird so stark belastet wie nie zuvor.

In der Schweiz hat das führende Telekommunikationsunternehmen Swisscom sogar Probleme mit der Netzübertragung. Davon waren vor allem das Mobilfunk- und Festnetz betroffen.

Könnten wegen der starke Belastung Netflix und Co. bald ausgeschaltet werden?

Die Bundesnetzagentur kann beruhigen. Es bestehe tägliche Kommunikation mit der Bundesnetzagentur. Die Anbieter seien auf den gestiegenen Datenverkehr gut vorbereitet, berichtet „Kino.de“.

Was passiert bei überlasteten Netzen?

Die Gefahr eines überlasteten Netzes liege in der Hand der Betreiber. Anwendungen könnten also schon gedrosselt oder gar abgeschaltet werden.

Netflix hat deshalb schon die Videoqualität in Europa für die nächsten 30 Tage reduziert. Damit soll das Netz während der Corona-Krise entlastet werden.

Momentan ist Deutschland noch entfernt von einer Abschaltung. Der Bundesrat würde bei völliger Belastung zudem erst eine Drosselung anordnen.