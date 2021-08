Netflix plant besondere Aktion als Belohnung für Kunden – So kannst du dabei sein

Das wird ein Spaß! Um seinen Kunden etwas Gutes zu tun, plant der Streamingriese Netflix ein Event der Sonderklasse.

Netflix-Fans haben maßgeblich zum Erfolg des Streaminigdienstes beigetragen – immerhin steht und fällt der Erfolg der Plattform mit der Zahl und dem Film- und Serienkonsum seiner Abonnenten. Daher erwartet sie nun ein besonderes Highlight.

Netflix überrascht seine Fans mit „TUDUM: Ein globales Netflix Fan-Event“ – Darum geht's!

Mit „TUDUM: Ein globales Netflix Fan-Event“ möchte Netflix seinen Erfolg feiern. Exklusive Einblicke in rund 70 Filme, Serien und Specials bieten Darsteller und Showrunner im Rahmen der Veranstaltung, die am 25. September 2021 ab 18 Uhr live gestreamt werden soll.

Drei Stunden lang können Fans dabei neue Trailer und andere Highlights bewundern und mit ihren Stars und den Machern ihrer Liebingsinhalte interagieren. Auch Neuigkeiten zu beliebten Serien und Filmen sind angekündigt.

Netflix: Mit diesen Serien- und Filmstars kannst du dich bei „TUDUM“ austauschen

Es darf mit einem enormen Star-Aufgebot gerechnet werden. Mit von der Partie sind beispielsweise „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown, „The Witcher“-Hauptdarsteller Henry Cavill, „Sex Education“-Liebling Ncuti Gatwa oder die Weltstars Charlize Theron, Dwayne "The Rock" Johnson und Adam Sandler. Auch deutsche Stars sind dabei, beispielsweise Matthias Schweighöfer.

Der Trailer zum Netflix-Event "Tudum"

Darüber hinaus wird es spezielle Pre-Shows mit indischen und koreanischen Titeln und Anime-Inhalten geben, die vorab ab 14 Uhr auf Sonderkanälen gezeigt werden. Dabei handelt es sich um „Netflix Anime“, Netflix Japan“, „Netflix Asia“, „Netflix Philippines“, „Netflix Thailand“ und „Netflix Indonesia“.

Netflix: So kannst du am Fan-Event „TUDUM: Ein globales Netflix Fan-Event“ teilnehmen

Teilnehmen könnt ihr an dem Event, das nach dem Startsound beim Öffnen der Netflix-App benannt ist, via die YouTube-Kanäle von Netflix sowie über Twitter und Twitch.

Hier eine kleine(!) Auswahl von Netflix-Inhalten, um die es an diesem Tag gehen wird:

„Stranger Things“

„The Witcher“

„Haus des Geldes“

„Cobra Kai“

„Sex Education“

„Bridgerton“

„The Crown“

„Red Notice“

„The Old Guard“

„Don't Look Up“

„Big Mouth“

„Vikings: Valhalla“

Wie du siehst, weiß Netflix ganz genau, welche Filme und Serien bei den Fans ganz besonders beliebt sind und will diese am 25. September in Form von Infos, Material und den Stars mit seinen Anhängern feiern.

