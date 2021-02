Netflix wirbt mit DIESEM Hollywood-Star – und macht dabei einen Fehler

Es war gedacht als eine Huldigung für einen der größten Schauspieler, doch der Schuss ging nach hinten los für Netflix!

Das Streaming-Portal Netflix wollte Hollywood-Legende Tom Hanks feiern, doch vielen Kunden fiel dabei ein arger Schnitzer auf.

Netflix will Hollywood-Star Tom Hanks feiern - und setzt sich in die Nesseln!

Auf der Facebook-Seite postete Netflix eine Collage mit berühmten Filmen, in denen Tom Hanks eine Rolle spielt. Darunter „Illuminati“, „Inferno, „Catch me if you can“, „The Green Mile“ oder auch „Apollo 13“.

Mehr über Netflix:

Netflix stieg 2007 ins Video-on-Demand-Geschäft ein.

Bis Dezember 2020 hatte Netflix weltweit über 203 Millionen Abos abgeschlossen.

Zu dem erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen zählen „Bridgerton“, „Tiger King“, „Stranger Things“, „Haus des Geldes“ und „The Witcher“.

Die monatlichen Abo-Preise für Netflix belaufen sich zwischen 7,99 bis 17,99 Euro.

Dazu postete der Streamingdienst folgenden Gag: „Alle anderen: 'Tom Hanks, in wie vielen Meisterwerken willst du eigentlich in deinem Leben mitspielen?' Tom Hanks: 'Ja.'“

Netflix-Kunden entsetzt: „Seine genialste Rolle habt ihr vergessen!“

Doch vielen Netflix-Kunden fiel in der Auflistung der Streifen auf, dass der wohl berühmteste Film und weitere Meisterwerke mit Tom Hanks in der Hauptrolle fehlen:

„Wie kann man 'Forrest Gump' vergessen?“

„Seine genialste Rolle habt ihr vergessen! 'Forrest Gump'. Ernsthaft?“

„Da fehlt definitiv 'Forest Gump'!!!“

„'Cast away', 'Forrest Gump'?“

„'Forrest Gump'? 'Der Soldat James Ryan'? Hallo? Dafür 'Inferno'???“

„'Forest Gump', 'Cast Away', 'E-Mail für Dich', 'Schlaflos in Seattle', 'Terminal'...vergessen???“

„Die richtigen Meisterwerke fehlen mit 'Soldat James Ryan', 'Philadelphia' und 'Forrest Gump' da leider bei euch.“

„Lol! Statt seinen beiden Oscar-Preisträgerrollen in 'Philadelphia' und 'Forrest Gump' lieber 'llluminati' und 'Inferno' genommen.“

„Seine Oscar-Filme 'Philadelphia' und 'Forrest Gump' tauchen mal prompt NICHT auf.“

Viele Netflix-Kunden vermissen also so manchen großen Film.

Tatsächlich gewann Tom Hanks 1994 und 1995 gleich zwei Oscars hintereinander – für seine Rollen in „Philadelphia“ und „Forrest Gump“. Außerdem wurde er 1999 und 2001 für „Der Soldat James Ryan“ und „Cast Away - Verschollen“ für den Oscar nominiert.

Netflix: Deshalb fehlen die größten Filme von Tom Hanks wirklich

Doch mindestens ein Facebook-Kommentator hat durchblickt, woran die fragwürdige Film-Zusammenstellung von Netflix wirklich liegt: „Netflix zeigt doch nur die Filme im Angebot. Natürlich fehlen Meisterwerke, wie Forrest Gump.“ Forrest Gump beispielsweise ist nämlich im Streaming-Angebot von Netflix-Konkurrent Amazon Prime Video.

Für Amazon Prime Video will Netflix verständlicherweise wirklich keine Werbung machen.