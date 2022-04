Netflix bringt Neuerung an den Start – sie wird dein Serien-Erlebnis so viel besser machen

Neues von Netflix! Der Streaming-Dienst will es seinen vielen Nutzern leichter machen.

Dafür gibt es jetzt ein Feature bei Netflix, das dir helfen soll, noch schneller Serien und Filme zu finden, die dir gefallen könnten.

Netflix: Neues Feature – SO findest du tolle Serien und Filme noch schneller

Bisher kann Netflix vor allem anhand der Bewertungen Titel heraussuchen, die dir gefallen könnten. Entweder gibst du einem Film oder Serie einen Daumen hoch oder einen runter. Dann weiß der Algorithmus, ob dir der Inhalt gefallen hat oder nicht und kann dir anhand dieser Information weitere Titel vorschlagen.

Netflix will das Streaming-Erlebnis seiner Kunden verbessern. (Symbolbild) Foto: IMAGO / photothek

Damit dein Streaming-Erlebnis noch persönlicher wird, hat der Anbieter eine weitere Funktion hinzugefügt. Und zwar gibt es jetzt auch einen doppelten Daumen hoch.

Netflix: Zweifacher Daumen hoch – DAS steckt dahinter

Die neue Option steht ab sofort neben den Schaltflächen „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ zur Verfügung – egal, ob auf dem Smart TV, im Web oder auf dem Smartphone. Sie ist laut einer Ankündigung eine „zusätzliche Möglichkeit für Mitglieder, uns mitzuteilen, welche Art von Serien und Filmen Sie gerne öfter sehen würden“.

Das ist Netflix:

das Unternehmen wurde bereits 1997 gegründet

zunächst war es eine Online-Videothek, die Filme und DVDs versendete

mittlerweile hat Netflix über 11.300 Mitarbeiter (Stand 2021)

Netflix machte 2021 einen Umsatz von 29,7 Milliarden Dollar

zuletzt gab es immer mehr Eigenproduktionen wie „Das Damengambit“, „Stranger Things“ und „Haus des Geldes“

Aber was unterscheidet den doppelten Daumen hoch von dem Einfachen? Das erklärt das Unternehmen anhand einer weiteren Frage: „Magst du es oder liebst du es?“ Über den zweifachen Daumen hoch sollen die Vorschläge, die du bekommst, noch genauer auf deine persönlichen Vorlieben zugeschnitten werden.

Netflix: Noch mehr Neuerungen für 2022? Unternehmen hüllt sich in Schweigen

„Durch die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wenn Ihnen etwas wirklich gefällt, erhalten Sie ein Profil mit Empfehlungen, die besser auf Ihre Vorlieben abgestimmt sind“, heißt es von Netflix.

Es sollen sogar noch mehr Veränderungen in diesem Jahr kommen. „Wir wollen dieses Jahr wirklich mehr Personalisierungsfunktionen einführen“, so ein Netflix-Sprecher zu „Techradar“. Was die Nutzer konkret erwarten können, lässt er jedoch offen. (mbo)