Netflix: Absoluter Rekord – diese Serie durchbricht die Zuschauer-Schallmauer

Das 1997 gegründete Unternehmen „Netflix“ ist heutzutage kaum mehr wegzudenken. Filme und Serien auf Knopfdruck – wann, wo, wie oft man als Abonnent will.

Nun stellt Netflix einen neuen Rekord auf: Eine neue Serie durchbricht die Zuschauer-Schallmauer.

Netflix: film-Hammer? Gibt es diesen Mega-Blockbuster bald exklusiv bei dem Streamingdienst?

Netflix: Neuer Serienrekord bei Streamingdienst

Bis März bat das Streaming-Portal seinen Abonnenten etwa 3.000 Film- und Fernsehsendungen an. Nun ist eine neue Serie erschienen, die die Anzahl an Zuschauern der anderen Serien deutlich in den Schatten stellt. Die Rede ist hierbei von einem neuen Format des Regisseurs Ryan Murphy.

Netflix: Ryan Murphy ist wieder erfolgreich

Große Bekanntheit erlangte der US-amerikanische Regisseur durch die Arbeit an Klassikern wie der Musicalfernsehserie „Glee“ oder der Verfilmung von „Eat Pray Love“. Des Weiteren produzierte er neben der Serie „American Horror Story“ noch etliche weitere. Nun glänzt Murphy mit seinem neuen Werk „Ratched“ und sprengt Rekordzahlen.

Das ist Netflix:

ein Film- und Serien-Streaming-Dienst

der Name steht für Filme im Netz anschauen: „Net“ für „Internet“ und „flicks“ umgangssprachlich für „Filme“

wurde am 29. August 1997 in Kalifornien gegründet

Hat einen Umsatz von 20,16 Milliarden US-Dollar (Stand 2019)

Netflix: Ratched – die Krankenschwester, die alle anderen Serien in den Schatten stellt

„Ratched“, benannt nach der Protagonistin der Serie Mildred Ratched, spielt um 1947 und erzählt die Geschichte einer psychiatrischen Klinik und schildert die Entwicklung der Charaktere, insbesondere die der Protagonistin.

„Ratched“ wurde am 18. September 2020 veröffentlicht und hat laut Chip die Schallmauer von 48 Millionen Zuschauern durchbrochen.

