Nasa: Seltenes Ereignis! DESHALB solltest du morgens den Himmel beobachten

Die Nasa kennt nur ein Thema: Was passiert im Weltall? Und was gibt es in unserem Sonnensystem noch zu sehen? Vor Kurzen machte die Nasa eine erstaunliche Entdeckung, die auch du am Himmel beobachten kannst.

Denn wenn du vor dem Sonnenaufgang am nordöstlichen Horizont genauer hinschaust, kannst du ein seltenes Phänomen live miterleben und dich wie ein Wissenschaftler der Nasa fühlen.

Nasa: So kannst du das seltene Phänomen sehen

Genau dann entdeckst du den Kometen mit dem Namen C / 2020 F3 Neowise. Normalerweise können wir einen Kometen mit bloßem Auge nicht erkennen. Doch dieser Komet leuchtet so hell, dass auch du ihn sehen kannst.

Die Nasa hat den Komet C / 2020 F3 Neowise erst im März dieses Jahres entdeckt. Foto: WetterOnline

Neowise ist der hellste Komet seit sieben Jahren. Bereits am 4. Juli war er der Sonne am nächsten, sodass er immer heller leuchtete. Vorher konnte man ihn nur von der Südhalbkugel der Erde aus zu sehen.

Mittlerweile entfernt er sich wieder von der Sonne, kommt unserer Erde aber immer näher – bis zum 23. Juli.

Von der Nasa entdeckt – Das ist ein Komet:

Ein Komet, auch Schweifstern genannt, ist ein kleiner Himmelskörper

Er hat einen Durchmesser von mehreren Kilometern

Der Name Komet kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Haarstern“

Kometen sind Überreste von der Entstehung des Sonnensystems

Ein Komet besteht aus Eis, Staub und Gestein

Je näher sie an der Sonne sind, desto stärker leuchten Kometen

„Daher dürfte die scheinbare Helligkeit des auf den Namen ‚Neowise‘ getauften Kometen nur langsam abnehmen. Unter der Bezeichnung ‚scheinbare Helligkeit‘ versteht man die Lichtmenge eines Himmelskörpers, die beim Betrachter ankommt, und nicht die tatsächliche Leuchtkraft des Objektes. Weil Neowise sich immer höher über den Horizont und somit in dunklere Himmelsbereiche erhebt, könnte er mit etwas Glück noch bis in den August hinein sichtbar bleiben“, erklärt Birgit Heck von WetterOnline.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

Entdeckt wurde der Komet am 27. März 2020 vom Nasa-Weltraumteleskop „Neowise“ und trägt daher die ergänzende Bezeichnung C/2020 F3.

Das Tolle: Der Komet bewegt sich in den nordwestlichen Himmelbereich. Ab Mitte Juli kannst du ihn dann abends sehen. Wie lange das möglich ist, wissen die Wissenschaftler bei der Nasa leider nicht.

Zuletzt konnte man mit bloßem Auge Mitte der 1990er Jahre einen Kometen beobachten. Damals konnten wir „Hyakutake“ und „Hale Bopp“ entdecken.

