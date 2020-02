Nasa: Schock-Entdeckung auf dem Mars – DAS könnte der Menschheit jetzt drohen

Forscher der Nasa haben auf dem Mars ein Phänomen entdeckt, das auch auf der Erde für unvorhersehbare Probleme sorgt. Nun können die Forscher das störende Phänomen weiter erforschen, um es besser zu verstehen.

Nasa macht Entdeckung auf dem Mars

Wenn dein Lieblingssender jemals gestört oder durch einen anderen Sender ersetzt wurde, liegt das mit Sicherheit an elektrisch geladenen Gasschichten. Die Schichten werden als „Plasma“ bezeichnet und liegen im obersten Bereich der Atmosphäre.

Die „Nasa“ berichtet, dass das Raumschiff MAVEN diese Schichten nun auch in der oberen Atmosphäre des Mars entdeckt hat. Die Störungen der Funkkommunikation auf der Erde seien bislang nicht genug erforscht, da sie hier nur schwer zu erkunden sind.

Phänomen führt zu Funkstörungen

„Wir wissen, dass sie seit über 80 Jahren existieren, aber wir wissen so wenig darüber, was in ihnen vor sich geht, weil kein Satellit tief genug sein kann, um die Schichten zu erreichen“, erzählt ein Forscher des Goddard Space Flight Center.

Die Schichten bilden sich plötzlich und halten mehrere Stunden an. Sie wirken wie ein riesiger Spiegel am Himmel und lässt Funksignale über den Horizont springen. So führt dieses Phänomen auch zu Funkstörungen bei Flugzeugen, Schiffen und dem Militärradar.

Laut der „Nasa“ kann das Raumschiff MAVEN nun in tieferen Lagen um den Roten Planeten kreisen und mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten die Plasmen in der Atmosphäre messen.

Eine bessere Kommunikation für alle

Die Forscher vergleichen das Phänomen mit dem Wetter: Man könne nicht verhindern, dass sich die Schichten bilden, aber man könnte mit den neuen Erkenntnissen in Zukunft Vorhersagen treffen.

Das könnte eine zuverlässige Funkkommunikation für alle Menschen bedeuten. (mia)