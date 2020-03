NASA entdeckt riesigen Asteroiden – mit krassen Auswirkungen für die Menschheit

Ein kartoffelförmiger Asteroid könnte in der Zukunft eine große Rolle für Menschen und Wirtschaft auf der Erde spielen. Die NASA plant zusammen mit Elon Musk’s Space X eine Mission, um eine Sonde auf einem Himmelskörper namens „16 Psyche“ landen zu lassen.

NASA: Asteroid hat Auswirkungen auf die Menschheit

Der Asteroid ist nur 16 Kilometer breit und war einst der Kern eines toten Planeten. Vor Milliarden von Jahren wurde dieser bei einer gigantischen kosmischen Kollision in Teile zerrissen.

Noch ist die Technologie nicht so weit einen genauen Blick in den Erdkern zu erhalten. Doch „16 Psyche“ ist der Erde wahrscheinlich so ähnlich, dass die Forscher viel über die Entstehung des früheren Sonnensystems lernen könnten, berichten englische Medien.

Und nicht nur das: Der einstige Planetenkern besteht aus massivem Eisen. Das macht ihn extrem wertvoll.

Raumschiffe zwischen Mars und Jupiter

Es wird geschätzt, dass sein Eisenvolumen einen Wert von etwa 9.000 Billiarden Euro übersteigt. Damit enthält „16 Psyche“ genug wertvolles Metall, um „jeden Menschen zum Milliardär zu machen“, erklärt ein Wissenschaftler der University of Central Florida.

Er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Das Sonnensystem kann eine milliardenfach größere Industrie tragen als wir auf der Erde“, so der Wissenschaftler. Könnte sich also Geld mit den Metallen verdienen lassen?

In der Zukunft könnte das Metall des Asteroids durchaus abgebaut werden. Dafür müssten Weltraumexperten Schiffe entwickeln, die zwischen Mars und Jupiter bei Asteroid-Minenmissionen eingesetzt werden könnten.

NASA plant Mission zum Asteroiden

Die NASA soll sogar daran arbeiten Raumstationen auf Asteroiden zu bauen, um wertvolle Mineralien abzubauen, berichtet der „Daily Star“.

„16 Psyche“ ist etwa 520 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Im Juli 2020 soll eine vierjährige Mission zum Eisen-Asteroiden starten. (mia)