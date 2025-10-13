Nahost-Krieg: Deutsche Soldaten in Gaza? „Kann ich nie ausschließen“

Der Krieg in Nahost scheint beendet. Am Montagvormittag (13. Oktober) wurden die 20 lebenden Geiseln freigelassen, am Nachmittag wird die Hamas die Leichen der toten israelischen Geiseln übergeben. Die Freude in Israel ist gigantisch – aber auch in Gaza kehren Zehntausende in die vom Krieg zerstörten Gebiete zurück. Bei der Frage danach, wie der Frieden gesichert werden kann, spielt auch Deutschland eine wesentliche Rolle.

+++ Nahost-Ticker: Alle lebenden Geiseln frei! Riesiger Jubel in Israel +++

Am Montagmittag richten sich alle Blicke nach Sharm El-Sheikh in Ägypten. US-Präsident Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi haben zum „Friedensgipfel“ geladen, ein entsprechender Friedensvertrag, der für Nahost gilt, soll heute unterzeichnet werden. Anwesend sind zahlreiche Staatschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie die Regierungschefs aus Italien, Großbritannien und Spanien.

Nahost: Frage nach Friedenssicherung wird erörtert

Erörtert werden soll die Frage, wie man langfristig ein friedliches Zusammenleben in Nahost garantierten kann. Trumps Maximalforderung an die Hamas, sie solle sich entwaffnen lassen, lehnt die Terrororganisation entschieden ab. Deutschland könnte an dieser Stelle eine wichtige Rolle spielen. Auch in puncto Wiederaufbau der Region.

Zu der entsprechenden Verantwortung äußerte sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch im „Frühstart“ von RTL und n-tv. „Deutschland wird natürlich der Verantwortung auch gerecht werden, denn es ist vieles aufzubauen. Und die Bundesregierung hat ja signalisiert, dass wir dort auch eine Rolle spielen, wenn es um den Wiederaufbau geht. Wir haben gesehen, es steht ja fast nichts mehr“, so Miersch.

Doch auch bei der Sicherung des Friedens in Nahost könnte Deutschland mitwirken. Möglicherweise sogar mit deutschen Soldaten? „Solche Dinge kann ich nie ausschließen. Aber letztlich ist es jetzt erst mal wirklich so, dass wir sehen können: Heute ist der erste Tag wirklich, wo man sagt, jetzt realisiert sich auch so etwas wie Hoffnung“, lautete die Antwort des SPDlers.