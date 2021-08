McDonald's will gravierendes Problem lösen – die Veränderung, die nun geplant ist, könnte viele aufregen

McDonald's plant eine gravierende Veränderung! Sollte sie sich nach der Testphase in allen Filialen durchsetzen, wird sie keinem Burger-Fan entgehen. Während es von vielen Applaus geben wird, werden sich wieder andere vermutlich sehr darüber ärgern.

Es ist keine Seltenheit, dass McDonald's seinen Kunden hin und wieder etwas Neues bietet. Diesmal ist es aber keine neue Burger-Variante. Stattdessen geht es darum, wie die Burger der Kunden eingepackt werden.

McDonalds plant eine gravierende Veränderung. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

McDonald's: Neuer Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht

Bei der Änderung geht es dem Fast-Food-Giganten um Nachhaltigkeit – auch wenn man Fast Food und umweltbewusstes Handeln wohl eher nicht damit in Verbindung bringen würde. McDonald's hat nun seinen zehnten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

---------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

---------------

Darin ist beispielsweise zu lesen, dass 59 Prozent der von der Fast-Food-Kette in Deutschland verwendeten Rohwaren auch aus der Bundesrepublik kommen. Weitere 39 Prozent kommen aus Europa und etwa zwei Prozent aus dem Rest der Welt.

McDonald's plant eine große Änderung

Neben den Angaben zum derzeitigen Stand verkündet McDonald's in dem Bericht aber auch eine Neuerung. Dabei geht es um die Verpackung der Speisen und Getränke. Auch hier möchte das Unternehmen nachhaltiger und sparsamer werden. 2021 stehe McDonald's „im Zeichen der generellen Materialeinsparung“.

McDonald's hat also ein gravierendes Problem erkannt und möchte es angehen. Der Verpackungsmüll, der jedes Jahr allein in Deutschland anfällt, ist immens.

---------------

Weitere McDonald's-News:

McDonald's: Ex-Chef packt jetzt aus und warnt Kunden – „Geht nicht hin“

McDonald's: Mitarbeiter fassungslos, als er DIESE Bestellung eines Kunden hört - „Ist das überhaupt legal?“

McDonald's führt dieses besondere Angebot ein – und zieht es sofort wieder zurück

McDonald's: Als Kunde seinen Trinkhalm erhält, kommt ihm eine geniale Idee – Unternehmen reagiert überraschend

---------------

„In 30 Restaurants in Deutschland testen wir deshalb aktuell das Verpacken der meisten Produkte in dünnes Wickelpapier. Das Live-Experiment läuft zunächst über zwei Monate bis Ende September.“ Bei dem Testlauf machen unter anderem McDonald's-Filialen in Köln, Duisburg und Münster mit. Auch der nächste McDonald's in deiner Nähe könnte also betroffen sein.

Während es der Umwelt gut tun wird, wenn weniger beschichtete Pappkartons in den Umlauf kommen, könnte das neue Verpackungs-System bei manchen Kunden für Unmut sorgen. Immerhin wird die neue Verpackung den Verzehr von Menüs unterwegs erschweren, da viele den Karton wie eine Art Teller nutzen.

„Während dieser Zeit werden wir nicht nur die Abläufe in der Küche testen, sondern auch unsere Gäste um Feedback bitten“, heißt es weiter. Das Ziel von McDonald's sei es, den Verpackungsmüll deutschlandweit für möglichst viele Produkte im Schnitt um 70 Prozent zu reduzieren. Ob der aktuelle Test dann auf alle Filialen in Deutschland ausgeweitet wird, wird sich im Herbst diesen Jahres zeigen. (gb)