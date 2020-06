Nackt-Problem: Plakat bittet Männer, sich im Park nicht auszuziehen – Begründung sorgt für hitzige Diskussion

Bei dem warmen Wetter kann das Tragen von Klamotten zu einer wahren Qual werden. Der eine oder andere zieht sich deshalb gerne mal im Park aus. Doch genau dadurch kam es zum Nackt-Problem.

In Hamburg hat ein Foto eines Plakates, das Männer darum bittet, sich im Park nicht auszuziehen, jetzt eine hitzige Diskussion losgetreten.

Nackt: Plakat bittet Männer, sich nicht auszuziehen - Begründung löst hitzige Diskussion aus

Was im Schwimmbad oder am Strand normal ist, ist in Hamburg nicht gern gesehen: Besucher eines Parks sollen sich trotz warmer Temperaturen nicht nackt machen, wie das Plakat fordert.

Die Stadt soll es mit der einfachen Begründung aufgehangen haben: Während Männer ihre Oberkörperbekleidung durchaus ausziehen können, könnten Frauen das nicht ohne Konsequenzen tun. Darüber berichtet MOIN.DE.

Schließlich tauchte ein Foto des Plakats bei Twitter auf. Die Begründung der Bitte löste daraufhin eine hitzige Diskussion unter vielen Nutzern aus.

Nackt: Hunderte Menschen reagierten auf das Plakat. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

