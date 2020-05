Muttertagsgrüße per Whatsapp: Witzige Sprüche, Gedichte – das sind die besten Ideen, um Mama Danke zu sagen!

„Die höchste und tiefste Liebe ist die Mutterliebe.“ (Ludwig Feuerbach, 1804-1872, Philosoph)

Wegen der Corona-Krise ist dieses Mal der Muttertag nicht so, wie es einmal war. Immerhin sind Besuche dank der Auflagen-Lockerungen auch in größerer Runde erlaubt. Dennoch haben Muttertagsgrüße per Whatsapp in diesem Jahr nochmal eine ganz besondere Bedeutung.

Statt deiner Mama persönlich in den Arm zu nehmen, kannst du ihr Blumen, Geschenke oder eben Grüße per Whatsapp schicken. Wir haben dafür eine Sammlung an Sprüchen und Gedichten zusammengetragen.

Wetten, dass diese schönen und witzigen Muttertagsgrüße per Whatsapp deiner Mutti trotz der Krisenzeit ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Viel Spaß!

Foto: imago images / blickwinkel

Muttertagsgrüße per Whatsapp: DAS sind die besten Sprüche zum Muttertag

Zuhause ist da, wo meine Mama ist.

Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt!

Du bist mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz, mein Mund, der formt dein Lachen, mein Herz schlägt deinen Takt.

Eine Mama kann vieles ersetzen. Doch niemand kann eine Mama ersetzen. Ich liebe dich.

Eine Mutter versteht auch das, was ein Kind nicht sagt. Ich liebe dich!

Danke Mama, Danke für deine unendliche Liebe. Die Kraft, die Du mir schenkst. All die Jahre, in denen du immer für mich da warst. Danke, dass du meine Tränen stets getrocknet hast. Einfach Danke für Alles! Es ist schön, dass es Dich gibt! Ich liebe Dich.

Muttertag! An einem ganz besonderen Tag, einen ganz besonders lieben Gruß, an einen ganz besonderen Menschen, den ich ganz besonders in meinem Herzen hab.

Ein Tag im Kalenderjahr gebührt dir, Mami. Dabei sollte man dich 365 Tage feiern! Danke für die Kraft und Liebe, dein Sein und Geben: Danke, das es Dich gibt!

Liebe Mama! Gute Sachen gibt es selten, deshalb gibt es Dich auch nur einmal. Alles Gute zum Muttertag!

Weil wir Engel ohne Flügel nicht Engel nennen können, nennen wir sie Mama.

Ich hoffe, dass meine Muttertagsgrüße bei Dir im Herzen ankommen. Auch wenn ich diesmal zum Muttertag nicht bei dir sein kann, mein Dank für die vielen Jahre ist dir gewiss.

Wenn ich manche Menschen in meinem Alter so sehe, möchte ich zu dir gehen, dich umarmen und Dir dafür danken, wie Du mich erzogen hast. Mama, du bist Wunderbar. Alles Liebe zum Muttertag.

Foto: imago images / Cavan Images

Lustige Muttertagsgrüße per Whatsapp

Alle Mütter machen schöne Kinder. Aber meine musste mal wieder übertreiben!

Eine Superheldin ohne Umhang nennt man Mama!

Liebe Mama! Ich würde Dich auch umarmen, wenn Du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon. Alles Liebe zum Muttertag!

Starköchin. Organisationstalent. Tränentrocknerin. Krisenberaterin. Wäschelieferantin. Logistikunternehmerin. Streitschlichterin. Superheldin. Bei uns sagen wir einfach MAMA.

Ich bin froh, Dich als Mutter zu haben, denn welche andere Frau hätte es schon so lange mit mir ausgehalten? Ich wünsche Dir einen wundervollen Muttertag!

Liebe Mama, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär‘ ohne mich gar kein Muttertag für dich.

Fakt ist: Ein Apfel und ein von Mama aufgeschnittener Apfel sind zwei verschiedene Obstsorten! Alles Liebe zum Muttertag, Mama!

Mütter sind wie Knöpfe, Schleifen oder Büroklammern – sie halten alles zusammen!

MAMA! ( *M* it *A* llen *M* ächten *A* usgestattet )

Das *M* in Mama steht für megamäßig toll!

Papa kann alles! Aber Mama macht alles! Ich liebe dich!

Meine Mama ist wundervoll und ich bin so glücklich, dass ich ihr Kind sein darf.

Foto: imago images / Cavan Images

Gedichte zum Muttertag

„Mamasein“ ist dir auf den Leib geschrieben. Du verstehst es so zu lieben, wie es nur eine Mutter kann. Nimm heute den Dank deiner Kinder an! Alles Liebe zum Muttertag!

eine Mutter kann. Nimm heute den Dank deiner Kinder an! Alles Liebe zum Muttertag! Nicht nur als Mama, auch als Oma bist du ein Schatz und wirst geliebt. Wir brauchen dich und sind dir dankbar. Es ist so schön, dass es dich gibt.

so schön, dass es dich gibt. Im Falle eines Falles lässt du mich nicht im Stich, darauf vertraue ich. Ich danke dir für alles, Mama, ich liebe dich!

liebe dich! Weil Worte nicht genug sind schweigt mein Mund, doch mein Herz singt. In seinen weichen Tönen liegt all die Zärtlichkeit, die ich für dich empfinde...

ich für dich empfinde... Ein Bild aus fernen Kindertagen kommt mir grad heute in den Sinn. Ich sehe mich von dir getragen, hör dich sanft Tröstendes mir sagen und weiß, dass ich geborgen bin.

sanft Tröstendes mir sagen und weiß, dass ich geborgen bin. Mama, Dein Lächeln heißt mich Willkommen, Deine Blicke streicheln mich. Geborgenheit. Geborgenheit. Bei dir finde ich Heimat. Du stehst zu mir. Danke.

zu mir. Danke. Ich schenke dir ein Pflänzchen, sein Name: „Zeit mit dir“. Lass es uns gemeinsam pflegen, damit es im Garten der Erinnerung seine leuchtenden Blüten entfaltet.

Allen Müttern dieser Welt einen wunderschönen Muttertag! (mg)