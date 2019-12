Mutter teilt Foto nach Geburt – und hat eine dringende Bitte

Ein neues Familienmitglied ist immer ein Grund zum Feiern. Häufig wollen Angehörige die frischgebackenen Eltern und natürlich vor allem das Baby schon direkt nach der Geburt im Krankenhaus besuchen. Wie anstrengend so ein Besuch vor allem für die Mutter sein kann, hat Katie Bowman auf Facebook erzählt.

Mutter: Deswegen sind Besuche im Krankenhaus anstrengend

Katie Bowman schreibt in ihrem Blog Living My Family Live über ihr Familienleben. Als Mutter von drei Kindern weiß sie, wie es Frauen nach der Geburt geht und was sie in diesem Moment so gar nicht gebrauchen können. Auf Facebook teilt Bowman ein Foto, dass sie knapp einen Tag nach der Geburt ihres ältesten Kindes zeigt. Sie sitzt alleine auf dem Krankenhausbett und schaut traurig in Richtung einer anderen Person, die ihr Baby auf dem Arm hält.

Katie Bowman schreibt dazu einen langen Text, in dem sie fordert, dass Mütter nach der Geburt ein paar Tage Ruhe und Zeit mit ihrem Kind haben sollten, bevor alle ins Krankenhaus kommen und das Baby besuchen wollen. Sie meint: „Einen oder zwei Tage. Ist das zu viel verlangt? Ein bis zwei Tage für die neue Mutter, damit sie damit klarkommen kann, dass gerade ein kleiner Mensch aus ihrem Körper gekommen ist.“

Bloggerin fordert, dass Mutter und Kind ein paar Tage Ruhe vor Besuchern haben sollten

Die Bloggerin betont, dass eine Geburt für die Mutter sehr schmerzhaft und anstrengend ist. Alles tue danach weh. Die Besucher seien meist nur auf das Baby fokussiert. Alle haben Fotos mit dem Kind machen wollen. Dass sie als Mutter nur ein einziges Foto von sich und ihrem Baby nach der Geburt hat, findet Bowman besonders traurig.

Katie Bowman meint, dass eine Mutter nach der Geburt erst einmal Zeit mit ihrem Kind und Partner alleine verbringen müsse. (Symbolfoto) Foto: imago images / Westend61

Sie ruft dazu auf, Verständnis zu zeigen, wenn eine Mutter direkt nach der Geburt keinen Besuch haben möchte. „Das nächste Mal, wenn jemand, den ihr kennt, ein Baby bekommt, denkt daran, wie erschöpft eine Mutter aussieht. Ich weiß, ihr seid aufgeregt, aber denkt daran, dass es nicht euer Recht ist, ein kleines Baby zu besuchen, sondern ein Privileg“, beendet Bowman ihren Aufruf.

Facebook-Nutzer haben ähnliche Erfahrungen gemacht

Auf Facebook erntet Katie Bowman für ihre Meinung viele unterstützende Kommentare. „Dieses Bild bricht mir das Herz. Alles was du sagst, ist so wahr.“, schreibt eine Nutzerin. „Ganz genau! Diese Zeit sollten Mutter und Vater mit dem Kind für sich haben!“, bestätigt eine andere.

Eine weitere Nutzerin teilt ihre Erfahrungen mit der Facebook-Gemeinde: „Ich finde mich in deinem Text total wieder! Bei meinem ersten Kind wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich war dankbar für die Unterstützung, aber auch überfordert mit den ganzen Besuchern. Mir war es unangenehm vor anderen zu stillen.“

Über 40.000 Gefällt-Mir-Angaben hat der Post nach nicht einmal zwei Wochen. Wie die Geburten ihrer anderen beiden Kinder abliefen, verrät die Bloggerin nicht. (lmd)