Mutter macht Foto ihrer Kinder im Wald – plötzlich entdeckt sie DAS im Hintergrund

Mutter: Hätte sie das geahnt, hätte sie ihre Kinder vermutlich sofort in Sicherheit gebracht. (Symbolbild)

NIchts ahnend ist eine Mutter in Australien mit ihren beiden Kindern in einen Wald zum Spazierengehen gegangen. Dort hat sie sein Foto gemacht, ohne zu realisieren, was auch auf dem Foto zu sehen ist.

Zu Hause hat sich die Frau das Foto noch mal angeschaut und einen Riesenschock bekommen. Denn plötzlich fiel der Mutter etwas Ungeahntes auf.

Mutter ahnt zunächst nichts schlimmes

Auf dem Foto ist zu sehen, wie die beiden Kinder Hand in Hand über einen Waldweg in Nordost Viktoria laufen. Ihre Kinder waren während des Spaziergangs allerdings einer tödlichen Gefahr ausgesetzt.

+++ Dschungelcamp 2020 (RTL): Krasse Änderung! DAS gab es noch nie +++

Denn direkt neben ihrem Sohn hatte sich eine der gefährlichsten Schlangen der Welt befunden: eine Östliche Braunschlange. Die beiden Kinder waren unwissend vor der Schlange vorbeigelaufen und hatten in der Tat gewaltiges Glück.

Jedes Jahr Todesfälle

Auch die Mutter war im Nachhinein sicherlich überaus erleichtert, dass der Spaziergang nicht schlimmer ausgegangen war. Denn die Östliche Braunschlange ist die zweitgiftigste Schlange der Welt.

Ein Biss kann nach wenigen Minuten zu einem Herzstillstand führen. Jedes Jahr sterben in Australien mehrere Menschen durch den Biss einer Östlichen Braunschlange.

-----------------------

Mehr News:

Mädchen (5) will angeln - und kann nicht glauben, was es plötzlich aus dem Wasser fischt

Hund bringt Besitzerin ein Stöckchen – doch es ist etwas ganz anderes

Rebecca Reusch: Neue Hoffnung im Vermissten-Fall! DAS lässt Vater jetzt hoffen

Vater schenkt Tochter das „schlimmste Geschenk überhaupt“ – doch mit ihrer Reaktion hat er nicht gerechnet

-----------------------

Die Snake Catcher Victoria Australia, die gefährliche Schlangen in Australien einfangen und fern von Menschen wieder aussetzen, haben das Foto auf Facebook veröffentlicht:

Dazu warnt Snake Catcher Victoria Australia zu Beginn des anstehenden Sommers in Australien: „Bitte seid vorsichtig diesen Sommer and seid nett zu Schlangen.“ (nk)