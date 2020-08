Mutter kontrolliert ihre Kamera im Haus – und kann nicht glauben, was die Nanny mit ihrem Kind macht

„Mir ist fast schlecht geworden“ – das sind die deutlichen Worte einer zweifachen Mutter, die im Social-Media-Forum „Reddit“ von ihrer erschreckenden Erfahrung mit ihrem Kindermädchen erzählt.

Bereits seit vier Monaten kümmerte sich die 20-jährige Nachbarstochter um die beiden Kinder – ein Mädchen (5) und einen kleinen Jungen (10 Monate). Alles schien perfekt zu passen, die Kinder liebten ihre neue Nanny. Doch ein Blick auf die Bilder der „Nanny-Cams“ im Haus änderten eines Tages schlagartig alles!

Mutter ist verstört, als sie sieht, was ihre Nanny mit ihren Kindern macht

Da die Eltern der zwei Kinder im „aktiven Dienst“ viel unterwegs sind, haben sie nicht nur ein Kindermädchen angestellt, sondern auch Kameras im Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet, um jederzeit nach ihren Kleinen sehen zu können. „Ich fühlte mich nie dazu gezwungen, die Kameras zu überprüfen – aus dem einfachen Grund, dass ich meiner Nanny vertraue“, schreibt die Mutter in ihrem Beitrag.

Doch nach einem anstrengenden Tag auf der Arbeit wollte sie dann doch mal einen Blick auf die Kinder werfen – und war geschockt von dem, was sie sah. „Meine Nanny saß auf meinem Bett, wiegte meinen Sohn in den Armen und versuchte ihn zu stillen“, erzählt sie. „Mir ist fast schlecht geworden, es wirkte einfach so unangemessen.“

Das Kindermädchen hatte versucht, den kleinen Sohn der Familie zu stillen. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Nur zwei Wochen zuvor hatte die Mutter der Nachbarstochter in einem Gespräch gebeichtet, dass sie selbst nicht genügend Muttermilch produziere und für ihren Sohn auf Spendermilch angewiesen sei. Diese Tatsache habe das Kindermädchen nun als Entschuldigung verwendet, da sie der Mutter ja nur habe aushelfen wollen.

Kameraaufnahmen zeigen noch mehr erschreckende Details

„Ich bin zerissen, weil sie ein tolles Mädchen ist und meine Kinder so gut versorgt“, ringt die Mutter in ihrem Beitrag mit sich. „Aber jetzt bin ich besorgt, was für andere Dinge ich übersehen haben könnte.“ Und tatsächlich macht sie auf den Kameraaufnahmen der vergangenen Wochen verstörende Entdeckungen: Jedes Mal, wenn das Kindermädchen den Sohn ins Bett bringt, steckt sie die Nanny-Cam im Schlafzimmer kurz aus und steckt sie erst wieder ein, wenn sie den Raum verlässt.

Ihre Erklärung: Sie fühle sich unwohl, dabei gefilmt zu werden, wie sie den Kleinen ins Bett bringt – obwohl die Kamera nur einen manuell festgelegten Bildausschnitt überwacht. Doch das ist noch nicht alles.

Auf den alten Aufnahmen bemerkte die Mutter zudem, dass die 20-Jährige bereits früher versucht habe, das Baby der Familie zu stillen. Zudem soll sie die Kleinen unbeaufsichtigt im Hinterhof gelassen haben oder die fünfjährige Tochter sogar in der Speisekammer eingeschlossen haben! Auch seien einige Decken und Baby-Kleidungsstücke verschwunden.

Eltern sind „entsetzt und tieftraurig“

Daraufhin entließen die Eltern die Nachbarstochter. Die verschwundenen Kleidungsstücke wurden kurz darauf vom Vater des Kindermädchens wieder zurückgegeben. „Mein Mann und ich sind entsetzt und tieftraurig, dass wir eine Situation geschaffen haben, in denen die Sicherheit unserer Kinder aufs Spiel gesetzt wurde“, schreibt die Mutter auf „Reddit“.

Die Nutzer unter den Kommentaren sind ebenso verstört von dem Verhalten des Kindermädchens. Vor allem der Fakt, dass die 20-Jährige versuchte, das Baby zu stillen, ohne selbst ein Kind zu haben und somit auch eine Muttermilch produzieren zu können, beunruhigt viele User. (at)