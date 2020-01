Mutter holt Sohn aus Kita ab: Ekelerregend, was die Erzieher auf seinem Bauch gemacht haben

„Ist es mein Recht, hierüber sauer zu sein?“, fragt eine Mutter aus Florida auf Facebook und postet unter einen langen Kommentar zwei Bilder. Sie zeigen den Bauch ihres Kindes, nachdem sie es zuvor aus der Kita abgeholt hatte. Auf der Haut des Kleinkindes hatten die Erzieher eine Botschaft für die zweifache Mutter hinterlassen.

Die Reaktionen auf die Vorgehensweise der Kita: „Was zum Teufel!“, „Ich würde ausrasten“ oder „Das macht mich so wütend.“

Kita hinterlässt Botschaft auf Kinderbauch

Was war passiert? Die Kita, in welche die amerikanische Mutter jeden Tag ihre beiden Kinder bringt, kommuniziert mit den Eltern eigentlich über kleine Zettel, die sie in die Pausenbrot-Boxen der Kinder legen. Auf diesen täglichen Bericht schreiben die Erzieher etwas zur Stimmung des Kindes an dem Tag, oder falls wichtige Utensilien wie Tücher oder Windeln benötigt werden.

Und genau da liegt der Knackpunkt in der verrückten Geschichte: Offenbar hatte die Mutter des kleinen Sohns am Tag zuvor einen Teil der Botschaft des täglichen Berichts übersehen – was bei den Erziehern zu einer unfassbaren Maßnahme führte.

So enthielt der Zettel vom Vortag die Information, dass die Windeln des Kindes in der Einrichtung ausgegangen seien. Als sie ihren Sohn einen Tag später aus der Einrichtung abholte, bemerkte sie zunächst nichts. Erst als sie ihm am Nachmittag die Windeln wechseln wollte, bemerkte sie etwas Unglaubliches. Auf dem Bauch des Sohnes stand mit einem dicken blauen Stift geschrieben: „Mama, mir sind die Windeln ausgegangen. Bitte lies meinen Bericht.“

Single-Mama mit Vollzeitjob

Die junge Mutter ist geschockt. Voller Wut schreibt sie: „Ich bin eine Single-Mama mit einem Vollzeitjob und zwei jungen Kindern. Verurteilt mich doch dafür, nicht jeden einzelnen Tag den Bericht zu lesen.“ Sie kann nicht verstehen, warum die Mitarbeiter der Kita nicht einfach auf sie zugegangen seien, als sie ihren Sohn an dem Tag in der Einrichtung abgeholt hatte. Zumal sie laut eigener Aussage mit mehreren von ihnen Kontakt hatte.

Besonders erschreckend: Die Botschaft ließ sich nicht einmal vernünftig abwaschen. „Ich habe es mehrmals mit Baby-Feuchttüchern probiert, aber es geht einfach nicht ab. Ich wollte mit ihnen zum Spielen heute an den Strand. Aber wenn mein Sohn so etwas über den ganzen Bauch geschrieben hat, kann ich das nicht.“

Warum man so eine lange Nachricht auf den Bauch geschrieben habe, sei ihr einfach nicht verständlich. Selbst wenn man unbedingt eine Nachricht auf dem Bauch hätte hinterlassen müssen, hätte ein „Brauche Windeln“ ja ausgereicht, so die Mutter.

Laut dem Kommentar sei es übrigens nicht das erste Mal, dass die Kita für die Übermittlung einer Nachricht den Bauch des Kindes missbraucht hätte. „Vor einigen Monaten haben sie das schon einmal gemacht“, schreibt die Mutter.

Vorgehen entsetzt viele Menschen

Auf Facebook zeigen sich andere Nutzer genauso schockiert über das Verhalten der Kita, wie die Mutter. Sie schreiben:

„Einfach unbegreiflich. Wer macht so etwas mit einem Kind?“

„Das ist einfach nur widerwärtig.“

„Ich würde die Polizei rufen und eine Anzeige machen. Das ist doch Kindesmissbrauch.“

„Nicht ok, das ist schrecklich und nicht zu akzeptieren.“

Damit dürfte die Anfangsfrage der jungen Mutter, ob sie überreagiere, mit einem eindeutigen „Nein“ geklärt sein. (dav)