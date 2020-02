Mutter bringt Baby zur Welt: Als sie den Säugling erstmals sieht, ist sie entsetzt

Russland. Es ist eine absolute Horror-Vorstellung für jede Mutter!

Die junge Russin Darya Kadochnikova (19) musste sich einem Kaiserschnitt unterziehen, da ihr Baby in der Gebärmutter seine Position verändert hatte. So weit, so normal. Doch wie die „Sun“ berichtet, begann damit der Alptraum für die junge Frau.

Ärzte verletzen Baby bei Kaiserschnitt

Es fing schon mit der Narkose an. Ursprünglich war eine Epiduralanästhesie (umgangssprachlich: örtliche Betäubung) geplant. Doch Darya konnte die Schnitte der Ärzte dennoch spüren, weshalb man sich anschließend doch für eine Vollnarkose entschied.

Doch als die junge Mutter nach dem Eingriff wieder zu sich kam, folgte der Schock: Zwar hielt sie nun ihre neugeborene Tochter im Arm, aber unter dem rechten Auge des Babys war ein tiefer Schnitt zu sehen. Die Ärzte hatten das Baby bei der Entbindung ausversehen mit dem Skalpell verletzt!

Unfassbar: Russischen Medien zufolge sollen die Ärzte der Mutter tatsächlich gesagt haben, ihr Baby hätte sich während des Eingriffs nicht zur sehr bewegen sollen.

Wie die „Sun“ berichtet, verkraftete die 19-jährige Mutter die Operation und den darauffolgenden Schock nicht allzu gut. Sie wurde von hohem Fieber geplagt und bekam Antibiotika. Mittlerweile ist sie allerdings wieder weit genug genesen, um ihre Tochter stillen zu können.