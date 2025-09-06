Diese 2-Euro-Münzen bringen dir mehrere Tausend Euro ein – SO erkennst du sie

Fehlgeprägte Zwei-Euro-Münzen können erstaunlich wertvoll sein. Im Internet erzielen sie Preise von mehreren Hundert bis hin zu Hunderttausenden Euro. Besonders rare Exemplare, wie eine griechische Fehlprägung oder eine belgische Münze, werden für bis zu 150.000 Euro gehandelt.

So steigern bestimmte Fehler den Wert stark. Das sogenannte „Spiegelei“, bei dem der innere Teil höher ragt, ist besonders selten. Fehlende oder falsche Inschriften, wie eine irische Münze mit niederländischer Randprägung, sind ebenfalls begehrt. Auch alte EU-Karten statt aktualisierter Versionen machen manche Münzen zu Sammlerobjekten.

Zwergstaaten-Münzen sind besonders begehrt

Aber auch Münzen aus Zwergstaaten wie San Marino, Monaco, Andorra und dem Vatikan gelten als höchst wertvoll, berichtet „chip.de“. Ihre Motive variieren: Monacos Münzen zeigen Fürsten, San Marinos Münzen den heiligen Marinus. Münzen dieser Länder sind aufgrund ihrer Seltenheit bei Sammlern beliebt und leicht durch ihre Gravuren erkennbar.

Sonderprägungen, etwa Gedenkmünzen, erzielen ebenfalls hohe Preise. In Monaco wurde eine Münze zum 800-jährigen Jubiläum des Schlossbaus geprägt. Es existieren nur 10.000 Exemplare. Auch andere Sondermünzen aus Zwergstaaten zählen zu den teuersten Sammlerstücken.

Besondere Motive steigern den Münzpreis

Die Grace-Kelly-Münze aus Monaco von 2007 gilt laut „chip.de“ als sehr wertvoll. Nur 20.000 Stück existieren, ihr Wert liegt bei ca. 3000 Euro. Sammler schätzen zudem Münzen mit einzigartigen Designs. Beispielsweise zeigt eine deutsche Sondermünze von 2019 den Mauerfall, die Strichmännchen-Münze von 2009 wurde in diversen Ländern geprägt.

Fehlprägungen machen auch diese Sondermünzen zu teuren Sammlerstücken. Eine kroatische Zwei-Euro-Münze wurde 2023 veröffentlicht. Egal ob durch Fehlprägung, Zwergstaaten oder spezielle Motive – Münzen können merkliche Summen erzielen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.