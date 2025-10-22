Kunde erhält 2-Euro-Münze an der Supermarkt-Kasse – ein Detail sticht allen sofort ins Auge

Viele haben sie in Geldbeuteln, und die meisten geben sie weg, ohne sie genauer anzusehen. Andere wiederum kleben sie eifrig ins Album und freuen sich über jeden seltenen Penny. Dabei ist das Cent-Stück das Stichwort, denn Münzen sind bei vielen heiß begehrt. Immerhin sind manche wahre Raritäten.

Auch ein Kunde eines Supermarkts war Feuer und Flamme, als er an der Kasse von Hofer einen Blick auf seine 2-Euro-Münze geworfen hatte. Doch prompt fiel ihm ein Detail ins Auge.

2-Euro-Münze sorgt für Jubel: Schuld ist die Prägung

„Heute beim Einkaufen bei Hofer bekommen. Jackpot“, postet der Nutzer sichtlich erfreut auf Reddit. Doch damit nicht genug: Natürlich teilt er auch stolz ein Bild seines Fundes. Darauf ist eine 2-Euro-Münze zu sehen, wobei die Rückseite im Mittelpunkt des Bildes steht. Darauf ist nicht etwa die Prägung des Saarlandes zu sehen, sondern die eines berühmten Politikers: Helmut Schmidt.

Falls jemand den Politiker nicht kennen sollte, hier ein paar Eckdaten: Der SPD-Politiker startete seine Bonner Karriere 1961 als Abgeordneter im Bundestag. Zuvor war er Innensenator in Hamburg, wo er sich durch sein Krisenmanagement während der Sturmflut 1962 einen Namen machte. In Bonn fiel er dann schnell durch klare Worte und scharfen Verstand auf. 1974 wurde er schließlich Bundeskanzler und blieb es bis 1982.

„Smoky“ ohne Zigarette? User reagieren

Der fünfte Bundeskanzler Deutschlands war aber nicht nur wegen seiner Frisur bekannt, sondern auch wegen seiner Liebe zu Zigaretten. Kein Wunder, dass er schnell den Spitznamen „Smoky“ bekam. Sie war immerhin sein absolutes Markenzeichen. Und eben diese fehlt auf der Münze, was vielen Nutzern im Netz schnell auffällt. So meint ein User schnell: „Ohne Zigarette sieht er ein wenig aus wie Imperator Darth Sidious/Palpatine aus Star Wars.“ Auch ein anderer fragt: „Wieso ist da keine Kippe zwischen den Fingern?“

Und damit nicht genug – auch viele andere User kommentierten unter dem Reddit-Beitrag. Hier kannst du weiter Worte der Nutzer lesen:

„Moment mal, ohne Zigarette? Das muss doch ein Falschgeld sein!“

„Ick glau‘ mir jetzt ne Kibbe“ – Helmut Schmidt“

„Jackpot wäre, wenn das noch unser Kanzler wäre.“

„Wenn du so besoffen bist, dass dir die Zigarette herunterfällt, und du merkst nix.“

Klar ist, dass die Helmut-Schmidt-Gedenkmünze kein Jackpot ist, immerhin wurde sie in einer Auflage von 30 Millionen Umlaufmünzen herausgegeben. Wer jedoch eine Fehlprägung der Gedenkmünze findet, könnte ein kleines Vermögen damit machen. Also halte immer die Augen offen an der Kasse deines Supermarkts – wer weiß, was in deinem Geldbeutel so schlummert.