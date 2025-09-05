Münze wird für immer abgeschafft – nach 230 Jahren ist das Aus besiegelt

Ob „Millionär“ von den Prinzen, „Money on My Mind“ von Sam Smith oder „I Get Money“ von 50 Cent – klar ist: Geld regiert nicht nur sprichwörtlich die Welt, sondern ist auch ein zentrales Thema in zahlreichen Liedern.

In der Realität ist vielen Leuten das Münzgeld mittlerweile schnurzpiepegal, denn viele setzen auf die EC-Karte. Und jetzt kommt es für die kleinen Geldstücke noch dicker: Nach 230 Jahren wird eine Münze nun abgeschafft.

Produktions-Stopp: Ein-Cent-Münze wird abgeschafft

Die USA beenden nämlich die Produktion ihrer ikonischen Ein-Cent-Münze, besser bekannt als „Penny“. Ab 2026 soll Schluss sein – dann wird die kleinste US-Münze nicht mehr in den Zahlungsverkehr gebracht.

++ Die zehn wertvollsten Euro-Münzen 2025 und woran du sie erkennst ++

Der Grund ist nüchtern, aber nachvollziehbar: Die Herstellung ist einfach zu teuer geworden. Ganze 3,69 Cent kostet es inzwischen, einen einzigen Penny zu prägen – also mehr als er wert ist. Noch vor zehn Jahren lag der Aufwand laut „t-online.de“ bei etwa 1,3 Cent. Das Finanzministerium rechnet durch das Aus mit jährlichen Einsparungen von 56 Millionen Dollar.

Trumps Entscheidung: USA stellt Prägung ein

Schon im Februar hatte Präsident Donald Trump den Anstoß gegeben: Er forderte seinen Finanzminister Scott Bessent auf, die Produktion des Pennys zu beenden – und genau das passiert jetzt. Künftig wird in den USA bei Barzahlungen einfach auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet.

Die berühmte Lincoln-Münze, die seit 1909 das Ein-Cent-Stück ziert, verschwindet damit nach über 230 Jahren aus dem Alltag. Zwar sind aktuell noch rund 114 Milliarden Pennys im Umlauf, doch bald könnten sie nur noch etwas für Sammler sein. Auch in Europa steht der Mini-Cent auf der Kippe: Länder wie Finnland haben ihn längst aus dem Zahlungsverkehr verbannt.

Und auch in Deutschland denkt man um: Das Nationale Bargeldforum hat sich im März 2025 dafür ausgesprochen, Barzahlungen künftig auf fünf Cent zu runden. Es sieht ganz so aus, als würde die kleine Kupfer-Münze bald überall Geschichte sein.