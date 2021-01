München: Mann von Grünen-Politikerin will Bäume fällen lassen – ausgerechnet DAFÜR

Dicke Luft in München: Im Stadtteil Ramersdorf-Perlach sind Anwohner in der Nähe eines Gartencenters sauer. Denn der Betreiber will an zwei verschiedenen Stellen einige Bäume abholzen lassen, insgesamt sind es fast 150. Die Anwohner sind dagegen. In den allermeisten Fällen in Deutschland dürften sie bei ihren Protesten wohl auf Unterstützung aus den Reihen der Partei die Grünen hoffen.

Doch in München ist das anders: Denn wie die „Bild“ berichtet, handelt es sich um den Betreiber nämlich um den Ehemann einer Grünen-Politikerin. Die Partei soll sich in der Frage auffällig zurückhaltend verhalten.

München: Mann von Grünen-Politikerin will Gartencenter ausbauen

In Corona-Zeiten muss man sich eigentlich über alle Geschäfte freuen, die nicht Insolvenz anmelden und im Gegenteil sogar noch expandieren wollen. Doch gegen die Pläne des Gartenbaucenters in München regt sich Protest.

Denn für den Bau müssten rund 30 Bäume gefällt werden. An der Stelle sollen unter anderem eine Kita, ein Gastro-Betrieb, Wohnungen für Mitarbeiter – und ausgerechnet ein größeres Parkhaus gebaut werden. Es ist nicht das einzige Bauvorhaben des Ehemanns der Grünen Politikerin. Bei einem weiteren Projekt sollen sogar noch mehr Bäume weichen.

Insgesamt 115 Bäume stünden dabei auf der Abschussliste. Wie die „Bild“ berichtet, hatten Politiker im Bezirksausschuss das Vorhaben als „rücksichtslos“ betitelt, weil es sich um „alten, geschützten Baumbestand“ handele.

Anwohner sauer über Grüne im Bezirksausschuss

Der Betreiber argumentiert, er wolle das Gelände an die Stadt verkaufen und es mit der Fällung für den Verkauf vorbereiten.

Anwohner protestieren gegen die Abholzung. Auf die Unterstützung der Grünen können sie dabei aber wohl nicht hoffen. Sie haben für den Ausbau des Gartencenters im Bezirksausschuss gestimmt.

In München sind einige Anwohner über das Abstimmungsverhalten der Grünen enttäuscht. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Ein Anwohner: „Ich habe Jahrzehnte lang die Grünen gewählt. Aber jetzt bin ich von denen echt enttäuscht.“ Sie führen die Zurückhaltung der Grünen auf die persönliche Beziehung der „Investoren-Gattin“ zurück, wie eine andere Anwohnerin sagt. Auch eine Bürgerinitiative kämpft um den Erhalt der Bäume. Und die Grünen-Politikerin?

Die ist gegenüber „Bild“ erstaunlich wortkarg und will sich nicht äußern. Ihr einziger Kommentar: „Damit habe ich nichts zu tun.“

Besonders paradox: Auf der Webseite der Grünen in Ramersdorf-Perlach wird aktuell sogar nach Standorten für Bäume gesucht. In dem Aufruf heißt es: „Wo würdet ihr euch noch mehr Grün wünschen? Wo könnten wir noch Bäume pflanzen?“ (dav)