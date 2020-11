München: Wirt investiert Tausende Euro in Corona-Maßnahmen - jetzt muss er schließen: „Hier werden Existenzen zerstört“

München. Ab Montag beginnt der zweite Lockdown für Deutschland. Das trifft vor allem die Gastronomiebranche.

Alle Restaurants, Bars und Kneipen müssen in den kommenden vier Wochen geschlossen bleiben. Und das, obwohl Gastronomen viel Mühe und Geld in Hygienekonzepte gesteckt haben. Auch ein Wirt aus München hat bereits viel investiert und steht jetzt am Anfang eines harten Monats.

+++ Corona: Millionen Nerze werden getötet ++ Drosten mit ernüchternder Vorhersage für Ostern ++ +++

München: Wirt bangt vor zweitem Lockdown

Seit dem ersten Lockdown hat sich einiges in der Gastronomie getan. Restaurantbetreiber haben auf unterschiedliche Weisen versucht, das verlorene Geld der vergangenen Monate einzuholen. Viele Gastronomiebetriebe sind seit dem finanziell schwer angeschlagen. Gleichzeitig müssen sie nun viel Geld in die Einhaltung der Hygienestandards investieren.

Ein Wirt aus Bayern hat erst kürzlich mehrere Tausend Euro in das Hygienekonzept seines Gasthauses gesteckt, erzählt er „Watson“. Dann der harte Schlag: Die Regierung hat beschlossen, dass im November ein zweiter Lockdown durchgeführt werden soll. Dieser trifft auch die Gastronomie erneut sehr hart.

Viele Betriebe konnten sich nur mit großer Mühe von dem ersten Lockdown erholen. Nun wird der November eine weitere Herausforderung für Gastronomen. Foto: imago images / Sabine Gudath

Im Vergleich zu dem letzten Lockdown wird in der Politik von einer leichten Variante gesprochen. „'Light' ist an dieser Maßnahme gar nichts, sie wird nicht unsere Branche, die Gastronomie, sondern auch die Hotelerie und Veranstalter mit voller Wucht treffen.", befürchtet der Wirt aus München.

Tatsächlich ließ sich nur ein kleiner Teil der Infektionswege auf Restaurantbesuche zurückführen. Dies liegt auch daran, dass ein Großteil der Infektionsketten schon lange nicht mehr nachvollzogen werden können.

Als Unterstützung steht den Betreibern 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahresmonats zu. Allerdings sei das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Neben der ökonomischen Notlage, sieht der Münchener auch die Geselligkeit und die bayerische Wirtshauskultur bedroht.

----------------------

weitere News:

„Tatort“: ARD gibt exklusiven Einblick – diese Szenen bekommst du sonst nicht zu sehen

Wetter: Kommt wirklich der Jahrhundert-Winter? Meteorologe ist fassungslos

Kreditkarten mit Bonus – DIESE Dinge musst du beachten

---------------------

In einem Interview mit „Watson“ appelliert der Wirt aus diesem Grund an seine Gäste: ,,Bitte unterstützt eure Stammlokale weiterhin, und sei es auch nur, um hin und wieder Speisen zum Mitnehmen zu bestellen". (neb)