München: 250 Menschen warten im KVR – dann kommt es „menschenverachtenden“ Szenen

Fast 250 Menschen stehen am KVR München in der Schlange. (Symbolbild)

Chaotische Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag in der Ausländerbehörde in München ab. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) konnte mit so viel Andrang nicht umgehen. Existenzen seien deshalb inzwischen bedroht!

Choas-Szenen im KVR München

Am Dienstag standen etwas 250 ausländische Studenten in der Ausländerbehörde der Bayrischen Hauptstadt. Eine riesige Schlange zog sich meterweit durch die Flure des KVR.

Aber woher kam auf einmal der Andrang? Ausländische Studenten müssen regelmäßig ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Das geht allerdings nur mit einem Termin, die am besten „online“ beantragt werden sollen.

+++ „München ist ein Dorf“: Werbe-Kampagne in Bayern zeigt, warum das Ruhrgebiet cooler ist als München +++

Die Online-Vergabe der Termine funktioniert allerdings seit Monaten nicht. Das Internetportal stürze immer wieder ab, berichten die betroffenen Studenten. Auch auf Anfragen per Mail oder am Telefon antwortete die Behörde nicht.

Illegal in Deutschland

Also standen am Dienstag 250 Studenten ohne Termin am Info-Point im KVR an. Die Behörde hat nur dienstags und donnerstags geöffnet. Viele sind von der Existenz bedroht, denn ohne Genehmigung können sie nicht in München bleiben. Sie sind dann sogar illegal in Deutschland!

+++ Coronavirus: Schreckliche Zahlen – Anzahl der Toten in Europa steigt weiter +++

„Als wir im KVR die Mitarbeiter auf die dramatischen Schicksale angesprochen haben, reagierten sie mit Desinteresse und Gleichgültigkeit“, berichtet ein Leser der „tz“.

Der Info-Point der Ausländerbehörde habe um 9.30 Uhr alle wartenden Personen nach Hause geschickt. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde waren offenbar überfordert mit dem Studenten-Andrang.

---------------

Weitere Themen:

----------------

Keine Terminvergabe möglich

Allerdings ist die Terminvergabe so katastrophal, dass bis einschließlich Juli keine Termine für die Verlängerung des Aufenthaltstitels vereinbart werden können.

Die Pressestelle der Behörde erklärt, es habe einen großen „Parteiverkehrsdrang“ gegeben. Es mangelt an Mitarbeitern, zahlreiche Stellen sind unbesetzt.

Inzwischen seien 90 Wartenummern vergeben sowie rund 50 Notfälle mit Terminen versorgt worden. (mia)