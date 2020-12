München: Student gibt Bachelorarbeit ab – erst danach bemerkt er einen peinlichen Fehler

München. Wer vor der Abgabe seiner Abschlussarbeit steht, der steht ordentlich unter Druck: Ist der Inhalt zutreffend und korrekt? Habe ich nichts vergessen? Haben sich keine Fehler eingeschlichen? Solche Fragen begleiten einen bis zum Schluss.

So erging es auch einem Studenten aus München. Er hat seine Bachelorarbeit abgegeben - erst danach, als es schon zu spät war, fiel ihm plötzlich ein peinlicher Fehler auf.

München: Student bemerkt nach Abgabe von Bachelorarbeit peinlichen Fehler

Ist die Bachelorarbeit einmal bei den Prüfern abgegeben und die Abgabefrist vorbei, kann man keine Änderungen mehr vornehmen. Darüber ärgerte sich nun ein Student aus München, der nach der Abgabe seiner Bachelorarbeit auf dem Deckblatt plötzlich las: „Bachelorararbeit“.

Damit hatte sich tatsächlich ein „ar“ zu viel eingeschlichen. Auch wenn das kein Kriterium für ein Nicht-Bestehen der Abschlussarbeit ist, ist ein solch peinlicher Fehler gerade auf dem Deckblatt alles andere als erfreulich.

Schließlich ist es wohl das Erste, was sich die Prüfer anschauen, wenn sie die Arbeit lesen. Und der erste Eindruck hat ja bekanntermaßen eine besondere Bedeutung. Entsprechend groß war deshalb auch die Enttäuschung bei dem Studenten. Er hatte seine Bachelorarbeit nämlich 100 Mal gegengelesen. Darüber berichtet die Zeitung „tz“.

Student erlebt Aufmunterung

Doch wie konnte der Fehler trotzdem passieren? Der Student erklärt weiter: „Der Binder hat das Cover geschrieben, und beim ersten schnellen Check fiel es nicht auf, erst zu Hause! Es wurden übrigens drei Exemplare gedruckt ...“

Die Schuld liegt also nicht bei dem Studenten selber. Ob das die Enttäuschung mindert oder aber die Unzufriedenheit weiter steigert, sei dahin gestellt. Immerhin gab es dann aber doch noch eine kleine Aufmunterung: „Der Buchbinder hat keine Kosten für den Austausch der gebundenen Umschläge berechnet“, wie die „tz“ schreibt. Wir drücken also die Daumen, die Prüfer den Tippfehler so hinnehmen und nicht sonderlich bemängeln werden. (nk)