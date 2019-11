München: Student (23) verschwunden: Polizei steht vor Rätsel

23-jähriger Student aus München vermisst!

Die Polizei in München sucht nach Hubertus K. aus München, der sich derzeit in Heidelberg aufhält. Zuletzt wurde der Student am Dienstag (5. November) um kurz vor Mitternacht gesehen.

München: Vermisster Student war mit Freunden unterwegs

Freunde verabschiedeten ihn um kurz vor 0 Uhr, als er das Verbindungshaus verließ. Zuvor war er mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs.

Student verschwunden! Die Polizei sucht Hubertus K. aus München. Foto: privat

Der Student soll an diesem Abend zwar angetrunken gewesen sein, habe sich aber eigenständig orientieren können.

Hubertus K. nicht über Mobiltelefon erreichbar

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Student sich in einer hilflosen Lage befindet.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Suizidgedanken oder lebensbedrohliche Erkrankungen vor.

Der Vermisste besitzt nach Angaben der Polizei kein Auto. Sein Gepäck befinde sich in der Wohnung seiner Freundin in Heidelberg. Sein Handy sei ausgeschaltet.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bisherige Ermittlungen blieben ergebnislos. Daher hofft die Polizei, Hubertus K. mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung zu finden. Hast du ihn gesehen?

So sieht Hubertus K. aus:

1,90 bis 1,95 Meter groß

athletische Gestalt

kurze, blonde Haare und Seitenscheitel

blaue Augen

kleine Narbe auf der Nase

trägt eine beigefarbene Hose, ein hellblaues Hemd, eine braune Jacke und blaue Schuhe

hat ein sogenanntes Verbindungsband

So erreichst du die Polizei

Falls du Hubertus K. gesehen hast, melde dich beim Polizeinotruf unter der 110 oder beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg. Du erreichst die Beamten unter der Telefonnummer 0621/174-4444.