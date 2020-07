München: SO will die Stadt das Oktoberfest 2020 feiern

München. Das coronabedingte Aus des Oktoberfests in München hat für viele enttäuschte Gesichter bei den Kirmes-Fans gesorgt.

Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung in München: Zwar bleibt es beim Wiesn-Aus, doch die Verantwortlichen haben am Freitag den Startschuss für ein alternatives Oktoberfest gegeben.

München: Oktoberfest 2020 fällt wegen Corona ins Wasser – doch jetzt gibt es DIESEN Plan

Die vermutlich wichtigste Nachricht zuerst: Das originale Wiesn-Bier soll fließen, auch wenn es nicht um das echte Oktoberfest handelt. Stattdessen hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag den „Sommer in der Stadt“ eröffnet.

Der „Sommer in der Stadt“ in München soll kein Oktoberfest-Ersatz sein, dennoch gibt es einige Ähnlichkeiten. (Symbolbild) Foto: imago images / Marja

Die Ähnlichkeit zum Oktoberfest ist unübersehbar: Riesenrad, Karussells und Leckereien haben Schausteller an vielen Orten in der Innenstadt aufgebaut, aber auch Kultur und Sport finden dort eine Bühne.

Man wolle mit diesem alternativen Angebot Schausteller, Marktkaufleute und Kulturschaffende unterstützen, die wegen der Absage des Oktoberfestes in finanzielle Schieflage geraten sind.

Kein Oktoberfest im Herbst – doch die Händler planen einen Ersatz

Das könne sich laut Reiter lohnen, da vermutlich mehr Münchner über die Ferien in der Stadt verweilen werden als üblich, „und da braucht es ein bisschen Abwechslung. Es geht darum, die Gelegenheit zu bieten, in den Stadtvierteln Spaß zu haben; Kunst und Kultur zu erleben.“

Auf den traditionellen Bierfass-Anstich am 19. September müssen Reiter und alle Oktoberfest-Fans allerdings verzichten. Dennoch soll es im Herbst zumindest ein wenig Wiesn-Stimmung an: Gaststätten in der Innenstadt und Oktoberfest-Wirte wollen eine alte Tradition beleben.

Das gibt es auf der Wirtshauswiesn

Sie knüpfen mit der „Wirtshauswiesn“ an die Ursprünge vor rund 200 Jahren an. „Als 1810 die erste Wiesn stattgefunden hat, gab es keine Zelte. Es gab nicht diese Verpflegungsmöglichkeiten auf der Theresienwiese. Die Menschen sind danach in die Stadt gezogen, in die Wirtshäuser. Da haben wir eine Analogie zur Wirtshauswiesn“, berichtet Gregor Lemke, Sprecher der Münchner Innenstadtwirte.

Auf der Wirtshauswiesn gibt zumindest es aus kulinarischer Hinsicht alles, was das Oktoberfest ausmacht: Brezn, Hendl, Haxn und dazu eine Maß Bier.

Wie das Fest genau umgesetzt werden sollen, daran werde derzeit noch getüftelt. Eng auf den Bänken tanzen wird wegen der Coronakrise wohl ausfallen, dafür stehen Abstand und Maske an der Tagesordnung.

