München: Skurriles Foto macht fassungslos – SO lassen es einige trotz Corona krachen

München. Partys sind wegen der Corona-Ausgangsbeschränkung derzeit undenkbar. Doch das hält die Menschen in München offenbar nicht davon ab, trotzdem welche zu feiern.

Das zeigt ein skurriles Bild aus dem Glockenbachviertel in München. Anstatt in Ruhe ein Buch zu lesen oder der Netflix-Leidenschaft zu frönen, gönnen sich die Anwohner dort anscheinend häufiger mal das ein oder andere Glas Wein.

München: Bild zeigt die andere Seite der Coronakrise

Auf dem Schnappschuss zu sehen: eine Reihe Altglascontainer, aus deren Öffnungen schon die Glasflaschen herausschauen, so voll sind sie beladen.

Rund um die Container herum haben die Anwohner unzählige Weinflaschen aufgereiht, die nicht mehr hineinpassten und offenbar von den durstigen Corona-Geplagten Münchens in den letzten Tagen geleert wurden. Jetzt warten sie dort auf ihre Abholung.

„Prost, Corona. Und was habt ihr am Wochenende so gemacht?“, schreibt der Instagram-Kanal „Notes of Corona“, der das Bild geteilt hat, dazu.

Offenbar fühlen sich einige Instagram-Nutzer durch das Bild ertappt. „Ups, waren wir das?“ will eine Nutzerin an ihre Freundin gerichtet wissen. Ein anderer witzelt: „Typisch, da kann man doch bis zum nächsten Container laufen, um sich zu regenerieren.“ (vh)