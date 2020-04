München: Skurriles Foto enttarnt Anwohner – „Unmöglich“

Der fast leere Marienplatz in München – ein Foto in den sozialen Medien zeigt, was die Münchener während der Ausgangssperre machen. (Symbolfoto)

Die Auswirkungen des Coronavirus machen sich auch in der bayerischen Landeshauptstadt München bemerkbar. Wie in ganz Deutschland sind auch in München Restaurants und Kneipen geschlossen – doch das hält die Einwohner nicht vom Trinken ab, wie ein Foto beweist.

München: Altglascontainer quillt über

Wegen des Coronavirus gelten in München bis zum 19.April Ausgangsbeschränkungen. Nicht nur, dass Bars und Restaurants ohnehin geschlossen haben, die Münchener dürfen sich auch nur noch mit triftigem Grund in der Öffentlichkeit aufhalten.

Einen bestimmten Weg sind trotzdem viele gegangen, wie ein Bild auf der Instagram-Seite „Notes of Corona“ zeigt.

Auf dem Foto sind Altglascontainer im Münchener Glockenbachviertel zu sehen – während der Grünglascontainer offensichtlich voll ist, sind Unmengen von leeren Weinflaschen vor den Behältern aufgereiht. „Prost, Corona. Und was habt ihr so am Wochenende gemacht?“, steht unter dem Beitrag.

„Manche scheinen ohne Alkohol echt ein Problem zu haben“

Das Foto ist offenbar nach dem sonnigen ersten April-Wochenende entstanden – und lässt die Instagram-Nutzer mit gemischten Gefühlen zurück.

Sie kommentieren:

„Manche scheinen ohne Alkohol echt ein Problem zu haben!“

„Also ich weiß nicht, wie's euch geht, aber wir trinken grad gefühlt jeden Tag.“

„Unmöglich!!!!!!!“

„So sieht's bei uns zuhause auch aus“

