München: Schrecklicher Mord – weil seine Ex keinen Sex wollte, tat der Verdächtige ihr das an

Furchtbare Bluttat in München!

Nach der endgültigen Trennung von seiner Ex hat der jetzt am Landesgericht München Angeklagte (27) noch einmal mit seiner ehemaligen Parterin (21) schlafen wollen. Doch sie weigerte sich – kurze Zeit später war sie tot. Am Montag hat der Prozess begonnen.

München: Mann tötet Freundin – jetzt muss er sich vor Gericht behaupten

Kennengelernt hatten sich die zwei laut der „Bild“ vor drei Jahren auf einer Dating-Plattform im Internet. 18 Monate waren sie ein Paar, sahen sich häufig. Für den 27-Jährigen kam das Ende der Beziehung überraschend.

„Die Trennung traf mich schwer, ich fiel in ein tiefes Loch“, liest die Anwältin des Angeklagten vor Gericht für ihren Mandanten vor. Sie vereinbarten eine „Freundschaft Plus“, sahen sich so noch immer regelmäßig.

Am Landgericht München steht ein Mann vor Gericht, der seine Ex-Freundin brutal ermordet haben soll. Foto: imago images

---------------------------

Mehr Themen aus München:

München: Prosieben-Moderatorin geht zur Isar – dann wird es völlig skurril

Hund in Bayern: Junge (13) hört Schreie in der Nacht – doch dann ist es schon zu spät

Urlaub in Bayern: Reisegruppe aus Dortmund fährt in die Berge – bei der Rückkehr folgt eine Schreckensnachricht

---------------------------

Doch als die 21-Jährige auch diese beendete, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt hatte, brannten bei dem Angeklagten alle Sicherungen durch. Er vereinbarte ein weiteres Treffen zur Aussprache, doch im Hintergrund traf er bereits Vorbereitungen für seinen üblen Plan.

27-Jähriger gesteht Mord

Er besorgte Handschellen für das letzte geplante Liebesspiel, klebte ein Messer unter den Wohnzimmertisch – „in der Absicht, seine Ex zu töten, wenn sie nicht mit ihm schlafen wollte“, verkündete die Staatsanwältin.

+++ München: Mann will im Urlaub Vulkan besteigen – das endet in einer absoluten Katastrophe +++

---------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

---------------------------

+++ München: Party-Meute veranstaltet illegale Feier – was am Morgen danach herauskommt, ist unfassbar +++

Als es zum Streit kam, holte er das Messer hervor und schnitt seiner Ex die Kehle durch, fesselte sie mit den zuvor gekauften Handschellen.

Den Mord gestand er anschließend der Polizei. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe. (vh)