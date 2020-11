München: Mann steht nach Sauna-Explosion in Flammen! Jetzt macht er Sanitäterin DIESEN krassen Vorwurf

München. Heftiger Vorwurf aus München! Ein Mann stand nach einer Sauna-Explosion in Flammen. Eine Sanitäterin kümmerte sich um ihn. Genau ihr gilt eine krasse Anschuldigung, die aktuell vor Gericht verhandelt wird.

Viereinhalb Jahre ist der Unfall in der Sauna des Sheraton-Hotels am Arabellapark in München her, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Doch diesen Tag wird der Mann aus Ingolstadt niemals vergessen.

München: Sanitäterin soll Mann beklaut haben

Der heute 64-Jährige besuchte am 4. März die Sauna des Hotels in München. Gegen 15 Uhr kam ein Mitarbeiter herein, um einen Aufguss zu machen. Dann passiert das Unglück: Der Mann erwischte die falsche Flüssigkeit. Es explodierte, ein Feuer brach aus.

Der Sauna-Besucher versuchte schnell zu flüchten, doch stolperte über den Saunameister, der am Boden lag. Dabei bekam er die ölhaltige Flüssigkeit ab und stand in Flammen.

Sofort brachten Sanitäter ihn ins Krankenhaus in München. 30 Prozent seiner Haut waren verbrannt. Wegen einer Rettungssanitäterin ist der Mann nun vor Gericht gezogen. Er beschuldigt die Frau, seine 18.000 Euro teure Rolex-Uhr bei dem Einsatz geklaut zu haben.

Die Uhr des Mannes aus München soll 20.000 Euro wert sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Denn die Sanitäterin nahm die Uhr von seinem Handgelenk, um den 64-Jährigen zu versorgen. Im Krankenhaus fiel dem Mann dann auf, dass die Uhr weg war. Die Frau sagte, sie hätte die Rolex in den Bademantel des Mannes gelegt.

München: Schlechte Chancen für 64-Jährigen

Er hielt dagegen: Er hatte gar keinen Mantel an. Außerdem sollen die Mäntel des Hotels in München keine Taschen haben. Das Geld für die Uhr will der 64-Jährige wiederhaben.

Deswegen zog er vor Gericht und verklagte das Deutsche Rote Kreuz. Doch wie es aussieht, bleibt der Mann auf dem Schaden sitzen. Denn Richter Frank Tholl erklärte, dass er den Falschen verklagt habe.

Für so einen Vorfall müsste der Rettungszweckverband und nicht die an dem Einsatz in München beteiligten Organisationen und Personen haftbar gemacht werden. Das Urteil soll laut „Süddeutsche Zeitung“ am 16. Dezember fallen. (ldi)