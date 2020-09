München: Polizeieinsatz gerät außer Kontrolle! Frau von Dienstwaffe angeschossen – Not-OP

München. Polizeieinsatz außer Kontrolle!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eilte die Polizei in München zu einer Wohnung, nachdem der Ehemann einer psychisch kranken Frau die Polizei alarmiert hatte. Vor Ort eskalierte der Polizeieinsatz plötzlich. Eine Frau wurde von einer Dienstwaffe angeschossen und musste notoperiert werden.

München: Polizeieinsatz eskaliert - Frau nach Schuss aus Dienstwaffe notoperiert

Wegen einer psychischen Erkrankung der 49-jährigen Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch der ärztliche Bereitschaftsdienst zu der Wohnung in München gerufen. Im Laufe der anschließenden Behandlung sollte ihr dann ein Beruhigungsmittel durch den Arzt verabreicht werden.

Nach derzeitigen Ermittlungen bekam die 49-Jährige dadurch einen psychischen Schub, woraufhin sie zu einem Messer griff. Der Arzt war damit in Bedrohung und rettete sich aus der Wohnung in sein Auto. Von dort aus alarmierte er die Polizei. Währenddessen gelang es dem Ehemann der 49-Jährigen, sie zu beruhigen und ihr das Messer abzunehmen. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Polizeimeldung mit.

Gegen 1 Uhr trafen schließlich Polizisten an der Wohnung an. Als man sich zur weiteren Klärung des Vorfalls im Hausflur befand, holte die Frau plötzlich ein Messer aus der Küche. Dann ging sie mit erhobenem Messer auf die Einsatzkräfte los.

Die Polizisten forderten die Frau mehrmals dazu auf, das Messer wegzulegen, was die 49-Jährige jedoch nicht tat. Deshalb zückten sie ihre Dienstwaffen und drohten deren Gebrauch an.

Die Frau ging dennoch weiter auf die Beamten zu, woraufhin einer der Polizisten ein Schuss aus seiner Dienstwaffe abgab. Die 49-Jährige konnte dadurch gestoppt werden und wurde verletzt. Nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte und dem noch anwesenden Bereitschaftsarzt wurde die Frau vom Rettungsdienst in einem Krankenhaus notoperiert. Nach aktuellem Stand befindet sie sich nicht ins Lebensgefahr.

Behörden nehmen Ermittlungen auf

Die Mordkommission, die Spurensicherung der Polizei sowie die Bereitsschaftsstaatsanwältin für Kapitaldelikte nahmen schließlich die Ermittlungen auf. Weil es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen war, wird der Vorfall nun außerdem durch das Bayerische Landeskriminalamt untersucht. (nk)