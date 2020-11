München: Polizeibeamte kontrollieren Lokal – als sie merken, was dort abgeht, fällt ihnen die Kinnlade runter

München. Diese Szenen in einem Lokal in München riefen die Polizei auf den Plan!

In einem Lokal im Stadtteil Obergiesing-Fasangarten musste die Polizei München am Freitagnachmittag eine unerlaubte Party unterbinden.

München: 100 Menschen feiern in Lokal – Polizei greift ein

Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte, fand in dem besagten Lokal am Freitagnachmittag eine private Feier statt. Bei der Kontrolle des Betriebes gegen 16.30 Uhr fanden die Beamten dort insgesamt rund 100 Gäste vor.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Ein klarer Verstoß gegen die Bayerische Infektionsschutzverordnung, wie die Polizei München mitteilte. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ soll es sich um den ersten Geburtstag eines Kindes gehandelt haben.

Anzeigen gegen Betreiber und Veranstalter

Die Beamten ließen das Lokal komplett räumen. Glücklicherweise verlief der Einsatz dabei offenbar ohne größere Zwischenfälle. „Alle anwesenden Personen wurden über die bestehende Rechtslage aufgeklärt und kamen den Anweisungen der Polizeibeamten die Örtlichkeit zu verlassen problemlos nach“, schreibt die Polizei.

Gegen den Betreiber des Lokals und den Veranstalter der Feierlichkeit wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Bayerische Infektionsschutzverordnung erstattet.

Seit Montag gelten auch in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen. So sind nun beispielsweise sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt. (at)