München: Mädchen (15, 14) von bis zu 40 Männern begrapscht – Polizei sucht Zeugen

Zwei Mädchen sollen in München von einer Gruppe bestehend aus bis zu 40 Männern belästigt und begrapscht worden sein. (Symbolfoto)

München. Es ist ein Vorfall, das nur noch fassungslos macht!

In München sollen am Abend des 24. Februar zwei junge Mädchen (15, 14) von bis zu 40 Männern massiv bedrängt und belästigt worden sein. Die Ekel-Tat soll in Untermenzing passiert, die beiden Jugendlichen sollen auch begrapscht worden sein.

München: Zwei Mädchen von 40 Männern belästigt!

Gegen 20 Uhr hatten sich die Mädchen an der Pfarrer-Grimm-Straße getroffen, dort war auch die verdächtige Männer-Gruppe zugegen. Die beiden Opfer sind erst am Weitergehen gehindert, dann beleidigt und begrapscht worden. Unfassbar: Laut Polizei sollen bis zu 40 Männer vor Ort gewesen sein! Einer der Täter soll auch noch versucht haben, die Handtasche der 14-Jährigen zu entreißen, wogegen sie sich noch erfolgreich gewehrt hatte.

Sie hatten Glück, in einem günstigen Moment konnten die Teenager über eine stark befahrene Straße entkommen. Der heftige Vorfall ist erst mehrere Tage später bei der Polizei angezeigt worden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gegen die Täter wird jetzt wegen Nötigung, sexueller Belästigung, Beleidigung und versuchten Raubes ermittelt.

Die Polizei München bittet zudem unter 089 29100 um Zeugenhinweise. (mg)